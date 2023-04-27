Demet Özdemir Evinden Eşyalarını Aldı

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Uzun zamandır boşanacakları haberleri ile gündemi meşgul etmeyi sürdürüyorlardı. Sonun da bu haberin aslının gerçek olduğu ortaya çıktı. İkili sosyal medya hesaplarından ayrılacakları haberlerini duyurdu. Basına neden boşanacakları ile alakalı henüz net bir açıklama yapmayan ikili boşanmanın arefesine geldi.

Demet Özdemir bu aralar yoğun bir şekilde dizisi için çalışmalarına devam ediyor. Adım Farah dizisin de başarılı bir oyunculuk sergileyen Demet Özdemir, maalesef ki bu başarıyı aile hayatına yansıtamadı. 2022 yılının ağustos ayında evlenen çift, nerdeyse 8 ay evli kaldılar. Lüks bir otelde şatafatlı bir düğün ile evlenen ikili, göze geldi. Düğün de 2 milyon TL lik takı takıldığı da iddia edilmişti. Takıların nasıl paylaşıldığı da merak konusu olmuştu.

Oğuzhan Koç Galadayken, Demet Evi Boşalttı

Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir çifti kısa bir süre önce mutlu bir evliliğe adım atmıştı. Mutlu giden evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaşmaya başladı. Ara ara ayrılacaklarına dair haberler çıksa da yalanlamıştı. Fakat bu haberler bir süre sonra gerçeğe döndü ve ayrılık haberleri kesinleşti. Demet Özdemir Sosyal medya hesabından ayrılacakları haberini duyurdu.

Bunların üzerine Oğuzhan Koç yeni filmi için gün sayıyordu. Magazin programı olan 2. Sayfa programının iddiasına göre Oğuzhan Koç gala gecesi için 3 gün evden ayrıldı. Bu ayrılık aşamasında, Demet Özdemir eve gelerek kalan tüm eşyalarını aldığını iddia ettiler. Evin çalışanları, gala gecesinde olan Oğuzhan Koç'u arasalar da değişen bir şey olmadı. Ünlü şarkıcı maalesef ki gala gecesini terk edip eve geri dönemedi. Ünlü oyuncu da bu boşluğu fırsat bilip eşyalarını aldı.