Emekli Olanlar: Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank ve PTT Sizlere "Ay Sonuna Kadar" Ödeme Yapmaya Devam Edecek! 

Emekli maaşı alan vatandaşlar, Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank ve PTT üzerinden ay sonuna kadar nakit ihtiyacı olmaları durumunda ihtiyaç kredisi kullanabilecek. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, özellikle kendi bankasından emekli maaş alan tüm vatandaşlara yapmış olduğu kredilerde sizlere devlet destekli, faiz oranlarından yararlandırarak kredi imkanı sağlamaktadır. Aynı gün içinde ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabileceğiniz ve onay alabileceğiniz bu kampanyalara katılarak sizlerde işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabilir, bu bankaların kredi kampanyaları ile birlikte istediğiniz zaman kredi ödemesi gerçekleştirebilirsiniz.

En düşük limitli 3000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi verecek olan bu bankalar kredi işlemlerini gerçekleştirecek olan kişilere 3000 TL ile 50000 TL arasında 36 ay vadeli kredi ödemesi gerçekleştiriyor. 50000 TL ve üzerinde ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm emekliler ise banka şubelerine giderek, 100000 TL'ye kadar kredi başvurularında 24 ay vade 100000 TL üzerindeki kredilerde ise 12 ay vadeli ödeme tablosu oluşturarak ihtiyaç kredisi kullanabiliyorlar.

BAŞVURU

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar, kredi başvurularını veya emekli kredisi başvurusu yapmak istiyorlarsa banka şubelerine giderek bireysel müşteri temsilcisi üzerinden destek alabilmektedir. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaş alıp kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara bankalar belirli şartlar dahilinde kredi ödemelerini gerçekleştirmektedirler. Bankaların mobil uygulamalarını kullanarak da ihtiyaç kredisi başvurularında 50000 TL'ye kadar sizlere kredi onayı veriliyor ve onaylanan tutar hesaplarınızı aynı gün içinde yatırılıyor.

Emekli kredisi veren bir diğer banka olan PTT ise kendi bankasından maaş olan tüm vatandaşlara destek kredisi verecek. Emekli maaşınızı PTT üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek nakit kullanmak için isterseniz, PTT şubelerine giderek kimliğinizle birlikte aktif Bank Emekli Kredisi kampanyasına katılabilir, isterseniz de cep telefonunuz üzerinden SMS atarak, başvuru yapabilirsiniz. Sms ile başvuru yapmak isteyen vatandaşlar PTT yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak bu mesajı 30 50 numarasına göndermesi durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaklardır. Sms ile kredi başvurusu yaparak onay alan vatandaşlar, nakit ihtiyacı olmaları durumunda istedikleri zaman 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli kredi hesabına yaptırabilmektedir.

Emekli maaşını kamu bankaları üzerinden alan vatandaşlar istedikleri zaman düşük faiz oranları ile birlikte ihtiyaç kredisi kullanabilecekleri gibi, ayrıca borç kapatma kredileri de kullanabiliyorlar. Emekli maaş hesabınız üzerinden diğer bankalardaki olan tüm borçlarınızı kapatmanız için borç kapatma kredisi almak istiyorsanız, bankaların şubelerine giderek kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte başvurunuzu gerçekleştirerek, diğer bankalardaki olan tüm borçlarınızı kapatabilirsiniz.