Destan Dizisinde Duygular Birbirine Karıştı

12. yeni bölümü ile ATV ekranlarında izleyici kitlesi ile buluşan ekranların fenomen dizisi Destan sosyal medyanın adeta zirvesinde yer aldı. Büyük bir ilgi görerek tüm kişiler kategorisinde ikincilik koltuğuna oturan proje günün en çok izlenen dizisi olarak adından söz ettirdi. Diğer taraftan dizinin AB ve ABC1 kategorilerinde daha düşük oranları elde ettiği görülürken Show TV'nin yapımı olan Baba’nın gerisinde kalması da dikkat çeken bir gelişme olarak yorumlandı.

ATV ekranlarının başarılı dizisi Destan, ilgi çekici hikayesini yanı sıra oyuncu kadrosunda bulunan ve sergilemiş oldukları performanslar ile beğeni toplayan ünlü isimler ile de isminden söz ettiriyor ve beğeni topluyor. Bir süre önce yayın hayatına başlayan ve oldukça iyi bir çıkışa imza atan Destan dizisi daha sonra ekranlarda izleyici karşısına getirdiği bölümler ile beğeni toplamış ve dikkatleri de üzerine çekmişti. Sizler için 12. yeni bölümü ile son olarak ATV ekranlarında izleyici kitlesi ile buluşan Destan dizisi hakkında detaylı bilgileri ve konu hakkında merak edilenleri haberimizin devamında yazdık. İşte destan dizisinin 12. yeni bölümünde yaşananlar ve projenin ilgi çekici olarak yorumlanan sahneleri...

Yaşamış olduğu iktidar hırsı sonucunda Ulu Ece Tılsım Hatun’u zehirledi ve bu durum da Batuhan'ın sakat doğmasına yol açtı. Aynı zamanda bu durumun diğer çocukların da düşük yapmasına sebep olduğu şeklinde yorumlandı. Ulu Ece gözünü kararttı ve kurmuş olduğu kumpas ile Tılsım'ı hain gösterdi. Batuga karakteri geçmişi ile yüzleşti ve annesinin 9 kere gebe kaldığını fakat kendisinin yaşadığı için yaradan'a borcu olduğunu düşündü. Kaderi çocukluğunda yazılan Batuga yeni bölüme damga vurdu ve yaşamış olduğu zorluklara ve acılara rağmen mücadelesinden vazgeçmeyeceğini ifade etti. Yurduna bir borcu olduğunu düşünen Batuga yaşadığı zorluklar karşısında sergilemiş olduğu güçlü davranışlar ile izleyici kitlesinin beğenisi ile karşılaştı.