Star TV'den Kıvanç Tatlıtuğ ve Neslihan Atagül Hamlesi

Son iki senedir birbirinden farklı dizileri ekranlara taşıyan Star TV, söz konusu bu dizilerin birçoğunda hayal kırıklığına uğrattı ve adeta hüsran yaşadı. Oldukça iddialı oyunculardan kurulan ve birbirinden farklı senaryolara sahip olan bu projeler kısa süre içerisinde ekran hayatını sonlandırdı ve final yaparak izleyici kitlesi ile vedalaştı. Kanal yönetimini ise bu durumun daha da hırslandırdığı şeklinde yorumlar gerçekleşti ve yaşanacak olan gelişmeler merak konusu oldu.

Star TV yönetimi şimdiden 2020-2023 sezonu için çalışmalara başladı ve iki önemli diziyi bünyesine katmak istedi. Gelecek sezonu kaçırmamak için önemli hamlelerde bulunan kanal, son dönemde Menajerimi Ara, Sefirin Kızı, Ada Masalı, Babil ve Kaderimin Oyunu isimli diziler ile gündemde yer alıyordu. Fakat Güvercin, Seni Çok Bekledim, Sol Yanım, Kağıt Ev, İyi Günde Kötü Günde, Kiralık Aşk, Akrep, Annemizi Saklarken, Sana Söz ve Benim Hayatım gibi diziler de ekranlarda tam olarak istenileni veremeyen yapımlar arasında yer aldı.

Yaşanan bu gelişmeler sonrasında Star TV'nin yeni sezonda hangi dizileri ekranlara taşıyacağı ile ilgili seyirci kitlesi araştırmalarda bulundu. Gecenin Ucunda ve Kral Kaybederse isimli iki yeni dizi projesi için anlaşmalar gerçekleştiren Star TV yönetimi gelecek sezon hazırlıklarına devam ediyor. Star TV ekranlarında kısa süre içerisinde izleyici karşısına çıkacak söz konusu iki dizi roman uyarlaması olarak ekranlarda yayınlanacak.

Kral Kaybederse isimli televizyon dizisi projesi için ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile yapılan görüşmelerin devam edildiği öğrenildi ve Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli kitabından uyarlanan dizi hakkında detaylar merak konusu oldu. Kıvanç Tatlıtuğ gibi oldukça başarılı bir oyuncunun dizinin başrol erkek oyuncusu olarak projede rol almasının beklendiği ve oyuncunun da bu projeye sıcak baktığı şeklinde yorumlar yapıldı.

Kral Kaybederse dizisinin yanı sıra Gecenin Ucunda isimli dizi için ise ünlü oyuncu Neslihan Atagül ile görüşmelerin yapıldığı bilgisi açıklandı.