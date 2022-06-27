Sinop ve Kastamonu'da Sel! Üç Köy Boşaltıldı

Geçtiğimiz sene sel felaketinin meydana geldiği Sinop'ta Meteoroloji Genel Müdürlüğü bir uyarıda bulunmuş ve daha sonra Ayancık ilçesinde yer alan üç köyün tedbir amaçlı boşaltıldığı belirtilmişti. Helikopter için hazır hale getirilen Ayancık Stadı da gündemde yer aldı. Bunun yanı sıra İnebolu Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar Kastamonu'da ikamet eden vatandaşlar için uyarılarda bulundu. Alt katta oturanların üst katlara çıkması gerektiğini ifade eden İnebolu Kaymakamı önemli ifadeler kullandı.

Bir uyarı da Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı ve Sinop'ta metrekareye 100 kilogram üzeri yağış düşmesinin beklenildiği söylenildi. Kırmızı alarm verilen Sinop, gündemde yer aldı ve yaşanacak olan gelişmeler merak konusu oldu. Ekipler Sinop genelinde ve Ayancık ilçesinde teyakkuza geçerken Meteoroloji’nin yapmış olduğu uyarılar da dikkatli bir şekilde dinlenildi.

Sel felaketi hakkında elde edilen bilgilere göre geçtiğimiz sene meydana gelen selde Babaçay Köyü ve çevre köylerde 40 ev yıkılmıştı. Bölgeler bu sene de tedbir amaçlı boşaldı ve 25 kişinin de yurda yerleştirildiği öğrenildi.

Ayancık Atatürk Anadolu Lisesi ve İnönü İlkokulu bahçeleri ilçede güvenli olarak değerlendirildi ve bölgelerin kamu araçları için tahsis edildiği açıklandı. Ayancık Stadı da bunun yanı sıra olası durumları hazırlık olarak hazır hale getirildi ve tedbirler alındı. Ayancık Belediyesi, Ayancık Kaymakamlığı ve Sinop Valiliği'nin gerekli olan önlemleri aldığı söylenildi.

Kastamonu'da da Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile AFAD tarafından kırmızı kod uyarısı gerçekleşti ve gece saatlerinden itibaren sağanak yağışın etkili olmaya devam ettiği belirtildi. Bölgede geçtiğimiz sene sel felaketini meydana geldiği Kastamonu'da sabah saatleri itibariyle dereler ile çayın taşma noktasına geldiği söylenildi. İnebolu Devlet Hastanesi'nin önüne de sel sularının gelmeye başladığı belirtildi ve su seviyesinin yükseldiği açıklandı.