Deniz Çakır'ın Hayranlık Duyduğu Ünlü Kim?

Göz önünde bir isim olan başarılı oyuncu Deniz Çakır, bugüne kadar rol alarak performans sergilediği projelerde unutulmaz sahnelere imza atarak çok popüler bir kadına oyuncu haline gelmişti. Son zamanlarda sadece ülkemizde değil yurt dışında da bilinen Türk oyuncular arasında yer alan ünlü isim Deniz Çakır bugüne kadar birbirlerinden önemli projelerde çok etkili roller üstlenerek o karakterlerin üstesinden gelmeyi başarmıştı. Ünlü isim 1981 senesinde hayata gözlerini açan ve bir dönem hayranlık duyduğu Zuhal Olcay ile beraber Aslında Özgürsün isimli projede buluştu.

Aslında Özgürsün isimli dizide Zuhal Olcay ile birlikte performans sergileyen başarılı oyuncu Deniz Çakır, Olcay'a karşı hayranlığının giderek arttığını da ifade etti. Ünlü isim, Zuhal Olcay'ın projede bu konu ile ilgili olarak yalnızca oyunculuk yeteneği sebebiyle değil duruşu ile de ilgisinin bulunduğu konusuna vurguda bulundu. Aslında Özgürsün dizisi Duygu Asena'nın aynı isimli romanından uyarlanarak Gain platformunda izleyiciyle buluşmayı sürdürüyor.

Dizinin ünlü oyuncusu Deniz Çakır ise rol arkadaşı Zuhal Olcay’a duyduğu hayranlığı çekinmeden ifade ediyor ve oyuncuyu tanıdıktan sonra bu hayranlığının katlanarak arttığını da belirtiyor. Zuhal Olcay'a zaten hayranlık duyduğu ve diziyle birlikte onu tanıdıktan sonra ise bu hayranlığını giderek arttığını ifade etti. Ünlü oyuncu Deniz Çakır Zuhal olcay'a zaten önceden çok hayran olduğunu fakat hayran olduğu kişiyi tanıdıktan sonra onu hayal kırıklığına uğratabileceğini ifade etti. Ancak bu durumda ise öyle bir olayın yaşanmadığını ve tam tersine hayranlığına gittikçe yükseldiğini anlattı. Zuhal Olcay'ın tanıdığı en şahane kadınlardan birisi olduğunu açıklayan Deniz Çakır bir şeylere takıldığı zaman Zuhal Olcay'ın telefonunun kendisine çok iyi geldiğini söyledi. Rol arkadaşı ve Aslında Özgürsün dizisi hakkında önemli ifadeler kullanan ünlü oyuncu Deniz Çakır yapmış olduğu açıklamalar ile magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı.