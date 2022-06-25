Hande Erçel'in Halka Dizisinin Yeni Bölümleri Yayınlanacak

2018 senesinde TRT 1 ekranlarında izleyici karşına çıkan Halka dizisi çok başarılı ve çok farklı bir yapım olarak ismini televizyon tarihine yazdırmıştı. Proje her ne kadar büyük kitlelere ulaşamasa da oldukça başarılı bir şekilde yayın hayatına devam etmişti. Dizinin 2. sezon yayını beklenirken proje ani bir karar alarak dizi çekimlerine ara vermiş ve bu haber ile izleyici grubunu üzüntüye boğmuştu. Dizi çekimine ara verilmesi sonrasında projenin tekrar yayınlanmayacağının söylenmesi de yine izleyici grubunu şaşırtan bir gelişme olmuştu.

Son zamanların başarılı oyuncusu Hande Erçel'in Halka dizisinde sergilediği performans sonrasında Sen Çal Kapımı dizisinde başrol oyuncusu olması da dikkat çekmişti. Ünlü isim Sen Çal Kapımı dizisi sonrasında Halka projesi hakkında yorumlarda bulunmuş ve Müjde karakterini çok sevdiğini anlatmıştı. O dönemde dizinin tekrardan çekilme olasılığını dile getiren Hande Erçel açıklamaları ile merak konusu olmuştu.

Halka dizisi hakkında beklentiler gerçekleşmemişti ve projenin yeni bölümünü bekleyen izleyici grubu hüsran yaşamıştı. Başrollerinde Serkan Çayoğlu, Nazan Kesal, Kaan Yıldırım Ahmet Mümtaz Taylan, Hande Erçel ve Hazal Subaşı'nın yer aldığı Halka dizisi aksiyon türünde izleyici karşısına çıkıyor ve sıra dışı bir dizi olarak tanımlanıyordu.

Birbirinden farklı hayatlara ve karakterlere sahip olan iki genç adam Cihangir ile Kaan dizide performans sergiliyordu ve kader sandıkları ve rastlantı olarak düşündükleri bir komploya karşı omuz omuza mücadele ediyordu. İzleyici kitlesi diziyi izlerken projenin farklı hikayesi ve kurgusu sebebiyle projeyi diğer dizilerden farklı görüyordu.

Dijital platformlara ilginin çoğalması sebebiyle TRT, dijital platformunu kurmak için hazırlıklarına devam ediyor. Bu konu ile beraber Halka dizisi İçinde önemli bir yol açılmış oldu ve Halka dizisinin yeni bölümlerinin TRT dijital için hazırlandığı belirtildi.