Demet Özdemir'den Ayrılık Açıklaması!

Başarılı oyuncu Demet Özdemir, sevgilisi Oğuzhan Koç ile ayrıldığı yönünde çıkan haberleri yalanlamıştı. Kendilerinin bu konu hakkında haberleri olmadığını ifade eden ünlü isim, son olarak sevgilisi Oğuzhan Koç ile beraber Milas- Bodrum Havalimanı’nda kameralara yansıdı.

Oğuzhan Koç muhabirleri gördüğü sırada sevgilisi Demet Özdemir'in ayrılık haberi çıkmaya yakınken müdahale ettiğini ifade etti ve oyuncu da espriye karşılık verdi. Artık ameliyat etmeyi öğrendiğini açıklayan Demet Özdemir, muhabirleri güldürdü.

Bu senenin sürpriz aşıkları olan şarkıcı Oğuzhan Koç ile ünlü oyuncu Demet Özdemir, Milas Bodrum Havalimanı’nda kameralara takıldı. Çiftin Yalıkavak'ta gerçekleşecek olan konser için Bodrum'a geldiği öğrenildi ve ünlü isimler muhabirlerin sorduğu sorulara yanıt vermeyi de ihmal etmedi.

Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç, iki doz koronavirüs aşısı olduktan sonra kendini kötü hissettiğini anlattı ve detayları paylaştı. Aşı olduğunu fakat kendisini garip hissetmesi ardından toparladığını ifade eden sanatçı, iyi gözükmesi ile sevenlerine mutlu etti. 29 yaşındaki ünlü oyuncu Demet Özdemir'in ise sevgilisi Oğuzhan Koç'un elini hiç bırakmaması dikkat çeken bir gelişme olarak görüldü.

Demet Özdemir ise ayrılık haberlerine sitemde bulundu ve haberlerin sürekli çıkmadığını söyledi. Geçen gün çıkan haberin asılsız olduğunu paylaşan oyuncu, açıklamaları ile dikkat çekti. Çiftin yaşadıkları anlaşmazlık sebebiyle ayrıldıkları iddiası ortaya atılmış ancak ünlü isimler bu haberi yalanlamayı ihmal etmemişti. Ayrılık haberine jet hızıyla yanıt veren ünlü oyuncu Demet Özdemir yazılanların asılsız olduğunu iddia etmişti.

Ünlü çiftin birlikteliği 2021 senesinin ilk günlerinde ortaya çıkmış ve aşıklar Çeşme'de tatil yaparken çekmiş oldukları fotoğrafları sosyal medya hesaplarından yayınlamıştı. Ocak ayında ise ünlü şarkıcı güzel bir sürecin arifesinde olduklarını açıklarken beraberlik sosyal medyaya taşınmıştı. Daha sonra çiftin aynı evde yaşadıklarına dair haberler çıkmış ancak Demet Özdemir, bu haberin doğru olmadığını ifade etmişti.