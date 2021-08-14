Oğuzhan Uğur ile Müjde Uzman Ayrıldı Mı?

Oğuzhan Uğur ile Müjde Uzman çifti, geçtiğimiz haftalarda sürpriz bir şekilde beraberliklerini ilan etmiş ve uzun süre magazin gündeminde yer almıştı. Son olarak çiftin sosyal medya hesaplarından birbirlerini takipten çıkması ve beraber çekildikleri fotoğrafları da kaldırması ayrılık ile ilgili ortaya atılan iddiaları güçlendirici nitelikte oldu.

Youtuber ve müzisyen Oğuzhan Uğur, “Kiralık Aşk”, “Muhteşem Yüzyıl” ve “Hadi İnşallah” gibi projelerde boy gösteren ünlü oyuncu Müjde Uzman ile yeni bir aşka yelken açıp beraberliklerini duyurmuştu. Çift sosyal medya hesaplarından sık sık mutluluk pozlarını yayınlarken yaşanan son gelişme ise ünlü isimlerin sevenlerini üzdü.

Sosyal medya hesapları üzerinden birlikte yer aldıkları fotoğraflarını kaldıran ünlü oyuncu Müjde Uzman ile Oğuzhan Uğur, daha sonra Instagram hesaplarından birbirlerini takipten de çıktı. Çiftin bu hamlesi ayrılık iddialarını güçlendirirken gerçekler de merak konusu oldu.

Müjde Uzman ile Oğuzhan Uğur çifti, henüz ayrılık iddiaları hakkında bir açıklamada bulunmazken konu hakkında detaylar da merak konusu oldu.

Ünlü çift, geçtiğimiz haftalarda Instagram hesapları üzerinden beraber çekildikleri fotoğrafları paylaşmış ve isimlerinden söz ettirmişti. Beraberliklerini sosyal medyaya taşıyan ünlü çift ilişkilerini gözler önüne sermeye ihmal etmiyordu. Ünlü oyuncu Müjde Uzman, sevgilisi Oğuzhan Uğur ile birlikte çekildiği fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlarken “90'lar karışık kaset” notunu yazmayı da ihmal etmemişti. Oğuzhan Uğur da sevgilisi Müjde Uzman’ın paylaştığı fotoğrafı kendi hesabından yayınlamış ve çok sayıda beğeni dolu yorum almıştı. 37 yaşındaki ünlü isim Oğuzhan Uğur'un gönderisine “yeni yengemiz ile eniştemiz” ve “yeni favori çiftim” şeklinde yorumlar gelmişti.

Oğuzhan Uğur 2018 senesinde açıklamalarda bulunmuş ve adından söz ettirmeyi başarmıştı. “Oğuzhan Uğur kimdir?” sorusuna yanıt veren ünlü isim, bu soruyu cevaplamayı ömrü boyunca beklediğini ifade etmişti.