Acun Ilıcalı'dan Süslü Korkuluk Dizisi Kararı!

İzleyici kitlesi süslü korkuluk isimli yeni projenin heyecanını yaşamıştı fakat meydana gelen kriz sebebi ile projenin yayınlaması ile ilgili problemler olduğu öğrenilmiş ve yaşanacak olan gelişmeler merak konusu olmuştu. Gülseren Budayıcıoğlu ile Onur Güvenatam’ın sahibi olduğu OGM Pictures ve ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın patronu olduğu TV8 arasında yaşanan kriz sebebi ile Çağatay Ulusoy ile Alina Boz'un başrollerde yer aldığı Süslü Korkuluk dizisinin akıbetinde meydana gelen kriz sebebi ile belirsizlik yaşanmıştı.

Alina Boz ve Çağatay Ulusoy gibi iki başarılı oyuncunun başrollerde rol aldığı Süslü Korkuluk dizisinin TV8 yerine Disney Plus ekranlarında yayınlanması için görüşmeler yapıldığı ortaya çıkmıştı fakat daha sonra yeni gelişmeler de öğrenildi. Yapımcının Süslü Korkuluk dizisinin yayınlanması için Netflix ile görüşme halinde olduğunun duyurusu Gazeteci Birsen Altuntaş tarafından paylaşıldı. Fakat dizi hakkında ortaya atılan bir diğer iddia ise izleyici kitlesinin dikkatini çekti ve bütçe problemlerin yaşandığı öne sürüldü. Yayıncıyı projenin bir bölümünün 2 milyon liraya yaklaşan bütçesi korkuttu ve nasıl bir karar verileceği seyirci kitlesi tarafından araştırma konusu oldu.

Netflix'te yayınlanacağı konuşulan dizinin Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'e geri dönme ihtimali konusuna da dikkat çekici bir gelişme meydana geldi. OGM Pictures’in ortaklarından olan ve hikayeleri ile birbirinden başarılı dizilere hayat veren Gülseren Budayıcıoğlu'nu ünlü televizyoncu ve sunucu Acun Ilıcalı'nın Survivor adasına götürmesi dikkat çeken bir gelişme olarak görüldü.

Ünlü televizyoncu ve sunucu Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabı üzerinden Gülseren Budayıcıoğlu ile uçakta çekilen bir selfie yayınladı ve gerçekleşen bu hamile merak konusu oldu. Acun Ilıcalı ile Gülseren Budayıcıoğlu'nun fotoğrafının paylaşılması Süslü Korkuluk dizisinin yeniden TV8 ekranlarında yayınlanabileceği yönünde yorumlar yapılmasını sağladı. Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ile dikkat çeken ünlü isim Acun Ilıcalı magazin gündeminde önemli bir yer edindi.