Demet Özdemir ve Hande Erçel Disney Plus'ta Ne İzliyor? Instagram’da Açıkladılar!

Türkiye'de de pek çok ülke ile beraber 14 Haziran tarihinde Disney Plus Platformu yayın hayatına başlamış ve bu gelişme ile adından söz ettirmişti. Dizi ve sinema sektörünün önde gelen yönetmenleri, senaristler, yapımcılar ve pek çok ünlü Türk oyuncular ile birlikte çeşitli anlaşmalar imzalanmıştı. Türk oyuncular da dünya platformunda milyonlarca kişi tarafından izlenecek olan pek çok projede yer almak için hazırlıklarını yapıyordu. Kaçış isimli dizi projesi Disney Plus için çekilen ilk dizi olmuştu. Engin Akyürek, İrem Helvacıoğlu ile bu dizide başrolü paylaşmış ve Kaçış dizisinin dikkat çeken bir diğer özelliği de Engin Akyürek'in hikayeyi de kendisinin yazması olmuştu. İlgileri üzerinde toplayan Kaçış dizisi Türkiye'de heyecanla karşılanmıştı. Bunun yanı sıra platformun orijinal ve ilk yerli dizisi olma ünvanını da taşıyan Kaçış beğeni toplamıştı.

Daha sonra tekrardan yerli bir yapım olan ve başrollerinde Buğra Gülsoy, Demet Özdemir Metin Akgülger ve Hafsanur Sancaktar'ın yer aldığı Dünyayla Benim Aramda isimli dizi projesi yayınlanmış ve dizinin çok beğenilmesi sonrasında projenin 2. sezonunun çekileceğinin duyurusu gerçekleşmişti. Bu gelişme ardından platformun 3. Türk dizisi de Ben Gri olarak belirtilmişti. Bu dizide Ebru Özkan ile Timuçin Esen başrolde performans sergilemiş ve toplamda 8 bölüm yayınlanan Ben Gri dizisi çok beğenilen bir yapım olarak adından söz ettirmişti.

Pınar Deniz ile Uraz Kaygılaroğlu’nun oyuncu kadrosunda yer aldığı farklı bir dizi de Avcı olarak açıklanmıştı. Başrollerinde çok sayıda Türk oyuncunun yer aldığı dizi hakkında çalışmalar sürüyor ve konu hakkında yaşanacak olan gelişmeler merak ediliyor. Disney Plus'ın en çok merak edilen projelerinden birisi de Atatürk dizisi olarak biliniyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yıl dönümüne bir jest olarak çekilen Atatürk isimli dizi projesi Disney Plus'ın merak ve heyecan içerisinde beklenen projesi olarak yorumlanıyor. 2023 Ekim ayında yayınlanması beklenen dizide Aras Bulut İynemli başrolde yer alıyor.

Platformun yerli dizileri yalnızca Türkiye'de değil farklı ülkelerde de merakla bekleniyor ve heyecan yaşatmayı başarıyor. Uluslararası arenada Türk oyuncuların giderek daha çok izleyici bulduğu da bir gerçek. Türk oyuncular yurt dışında beğenildiği bir dönem yaşıyor ve pek çok ünlü isim yabancı hayranlar tarafından merak içerisinde takip ediliyor. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan çeşitli paylaşımlarda bulunan oyuncular dikkatleri çekmiş Disney Plus ile anlaşmalı olan ünlü isimler çeşitli paylaşımlara imza atmış ve bu gelişme ile isimlerinden söz ettirmişti. Zaman zaman Disney Plus'a ilgi çekmek için farklı içerikler, etkinlikler ve paylaşımlar seyirci grubunun dikkatini çekiyor ve platforma karşı ilginin arttığı görülüyor.

Instagram'dan ünlü oyuncular platform üzerinden neler izlediklerini tek tek işaretledi ve bu listeleri takipçileri ile paylaşarak dikkatleri üzerine çekti. Demet Özdemir, Hafsanur Sancaktutan, Hande Erçel, Aras Bulut İynemli, Aslı Enver ve Can Yaman Disney Plus'ta izledikleri yapımlar hakkında paylaşımlarda bulundu.