PTT üzerinden hemen ödemeli nakit! PTT şubelerine gitmeden 30000 TL ödeme alın! Son zamanları kaçırmayın

Ptt üzerinden başlatılan yeni kampanyada, sizler de 30000 TL'ye kadar nakit ödemesi almak istiyorsanız bu bankadan başlatmış olduğu, İhtiyaç Kredisi kampanyasına hemen katılabilirsiniz. Ptt, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için başlatmış olduğu bu kampanyada nakit kredi ödemelerinden faydalanacak olan tüm vatandaşlara uygun faizlerle kredi ödemesi yapacak. Ptt ile birlikte ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşların banka kredi politikalarına uygun olmaları durumunda ihtiyaç kredisi ödemeleri 30000 TL'ye kadar uygun faizlerle ödenmektedir.

Acil ihtiyacınızın olması durumunda ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara belirtilen kredi şartlarına uygun olmaları ile birlikte kredi ödemeleri hemen aynı gün içinde verilmektedir. Kredi başvurusu yapacak olan vatandaşların ihtiyaç kredisi kullanmaları durumunda kredi ödemeleri hemen aynı gün içinde hesaplarına yatırılır.

Ptt üzerinden Emekli Kredisi kampanyasına da katılmak isteyen vatandaşlar cep telefonları üzerinden, atacakları mesajlar ile birlikte kredi başvurularını gerçekleştirebilmektedir. Sms ile PTT, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, 30000 TL kredi ödemesi alacak olan vatandaşlar PTT yazıp boşluk bırakıp kendi kimlik numaralarını PTT'ye kayıtlı olan cep telefonu numarası üzerinden 30 50 numarasına göndermeleri durumunda kredi başvurusunu gerçekleştirebilir.

Ptt üzerinden SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunduktan sonra onay alan tüm vatandaşlar, en yakın PTT şubesine giderek, PTT ve Aktif Bank arasında yapılan bu kredi kampanyasından faydalanabilirler. Ptt ve Aktif Bank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verilmektedir.