Delta Varyantı Hakkında Uzmanlardan Uyarı Geldi

19 Temmuz 2021 tarihinde İngiltere'de koronavirüs önlemlerinin kaldırılacak olması ile beraber uzmanlar çağrılarda bulundu ve vatandaşları dikkatli davranmaya davet etti. Önde gelen üniversitelerden biri olan Imperial College London koronavirüs önlemlerinin İngiltere'de bir anda kaldırılması yerine sosyalleşme sürecine yavaş bir şekilde giriş yapılmasının hastalığın bir sonraki zirvesini geciktirebileceğini açıkladı ve konu hakkında önemli bilgileri paylaştı.

İngiltere'nin önde gelen üniversitelerinde yapılan araştırma sonucuna göre normalleşme sürecine yavaş bir şekilde giriş yapılması durumunda 3. dalganın büyümesi de engellenebilecek. Kurul, koronavirüs salgınını inceledi ve bu konu ile ilgili hükümete tavsiyelerde bulundu. Aşının yaygınlığı, 3. koronavirüs dalgasının büyüklüğü ve koronavirüs aşısının delta varyantına karşı ne kadar etkili olduğu şeklinde açıklamalar gerçekleşti. Kurul, toplamda 3 senaryo üzerinde çalışırken 19 Temmuz 2021 tarihinde yasakların hızlı bir şekilde kaldırılması takdirinde ölümlerin hızlı bir şekilde artabileceği uyarısında bulundu.

Bir anda normalleşme sürecine geçiş yapılması yerine kısıtlamaların yavaş yavaş kaldırılması durumunda ölümlerin sayısının ve yatışların daha az olacağı bilgileri paylaşıldı. Araştırma sonucuna göre önümüzdeki 2 ay koronavirüs hakkında tahmin yapmanın zor olduğu bilgileri paylaşıldı ve ifade edilen rakamların yalnızca bir projeksiyon olduğu konusuna vurgu gerçekleşti.

İnsanların koronavirüse karşı önlem alması durumunda 3. dalganın daha küçük olacağı fakat zorunlu olan önlemlerin kaldırılması durumunda 3 dalganın büyük olmasının önüne geçilemeyeceği bilgileri paylaşıldı. Bu oranların ise ölüm rakamlarına ve hastaneye yatış sayılarına nasıl yansıyacağını tahmin edilmesinin zor olduğu ifade edildi. Uzmanlar konu hakkında insanların evde çalışmaya devam etmesi ve maske takmaya devam etmesi durumunda 3 dalganın gücünün azalacağını söyledi. Üniversitenin Kamu Sağlığı Bölümü de vatandaşların önlem almaya devam etmesi gerektiği konusuna vurgu yapmayı ihmal etmedi ve bu konunun salgın ile mücadelede önemli bir rol oynadığını belirtti.