Erdoğan ile Kılıçdaroğlu Arasındaki Uçak Polemiği Devam Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçak açıklamasına yanıt veren Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun “Para ile itibar olacağını sanıyorlar” şeklinde kullanmış olduğu ifadeler ile “Allah bunlara akıl fikir versin” sözleri gündemde yer aldı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçak açıklaması hakkında ifadeler kullandı. Yoğun çalışan polislerin hakkının teslim edilmediğini ifade eden Kılıçdaroğlu, polislerin bizim evladımız olduğunu ve günün 24 saati çalıştıklarını söyledi. O polislerin hakkı ve hukukunun neden teslim edilmediğini soran CHP Genel Başkanı, uyuşturucu baronlarına gelindiği zaman kucakladıklarını fakat sokakta vatandaşın can ve mal güvenliğini koruyan polislere sahip çıkmadıklarını belirtti.

2018 senesinin Mayıs ayında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söz verdiğini, cami imamlarına, öğretmenlere, güvenlik görevlilerine ve sağlıkçılara 3600 ek gösterge vereceğini aktaran Kılıçdaroğlu, aradan 3 sene 2 ay geçtiğini söyledi. Açıklama yaptığı sırada “Bir insan sözünü tutmadığı durumda ona ne denir?” sorusunu yönelten Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da kendisini neden bu pozisyonun içine soktuğu sorusunu yöneltti ve dikkat çekti. Bu duruma cevap olarak da öğretmene ve polise verecek parası olmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yapmış olduğu açıklamalar ile dikkatleri üzerine çekti.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tütünü tekellere de teslim ettiklerini ifade ederken 400.000 ailenin geçindiğini de söyledi. Tütünü mahvettik şeklinde ifadeler kullanan CHP Genel Başkanı 2003 2021 Mayıs ayı itibari ile bir milyon 275 bin ton tütünün ithal edildiği bilgisini paylaştı. Ailenin temeline dinamit koyduklarını ifade eden Kemal Kılıçdaroğlu, “Üniversiteyi bitiren oğul işsiz, anne işsiz, baba işsiz ve evde birbirlerinin yüzüne bakamıyorlar” dedi.