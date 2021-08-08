CZN Burak Ölüm Haberine Yanıt Verdi!

Sosyal medyanın en aktif kullanıcıları arasında yer alan CZN Burak hakkında çıkan ölüm haberi, ünlü ismin sevenlerini üzüntüye boğmuştu. Kamuoyunda CZN Burak ismi ile tanınan Burak Özdemir'in trafik kazası geçirip yaşamını yitirdiği öne sürülürken ünlü isimden bu iddialara yanıt da gecikmedi.

Sosyal medya hesabında çok sayıda takipçisi bulunan ünlü isim Burak Özdemir, trafik kazası geçirip ölmüş olduğu ile ilgili yazılan haberler hakkında bir açıklamada bulundu ve yazılanların asılsız olduğunu ifade etti. Peki sosyal medyanın en aktif kullanıcıları arasında bulunan Burak Özdemir kendisi hakkında çıkan ölüm haberine nasıl yanıt verdi?

Sizler için trafik kazası geçirip öldüğü iddia edilen sosyal medyanın ünlü kullanıcısı hakkında merak edilen bilgileri ve konu hakkında detaylı bilgileri hazırladık. İşte sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımları ile dikkatleri üzerinde toplayan CZN Burak olarak tanınan Burak Özdemir'in ölüm haberine vermiş olduğu yanıt ve gelen yorumlar...

Sosyal medya hesabı üzerinden kendisine çok sayıda mesaj geldiğini ve bu sebeple bir yanıt vermek istediğini açıklayan Burak Özdemir, bazı arkadaşların şaka yapmak istediğini belirtti. Ölmediğini ve çok şükür yaşadığını ifade eden CZN Burak yapmış olduğu açıklama ile sevenlerini mutlu ederken merak edilen konu hakkında da yanıtlar alınmış oldu.

24 Mart 1994 tarihinde dünyaya gelen Burak Özdemir, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımlar ile dikkatleri üzerinde toplamakta ve her geçen gün ününe ün katmakta. Türk yemek tarifleri sunma tekniği ve hazırlamış olduğu yemekler ile internette oldukça ünlü bir hale gelen CZN Burak yaklaşık olarak 25 milyon takipçiye sahiptir.

Küçük yaşlarda dedesinin mesleğini devam ettirme kararı alan Burak Özdemir, Hatay'da bulunan küçük bir lokantayı işletmeye başlamış ve daha sonra İstanbul'da da şube açmıştır.