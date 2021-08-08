Zeynep Beşerler Saman Yorumuna Sinirlendi

Ülkenin pek çok bölgesinde eş zamanlı olarak çıkan ve uzun süre boyunca söndürülmesi için mücadele edilen orman yangınları için başarılı oyuncu Zeynep Beşerler de harekete geçmişti. Bodrum'da bulunan hayvanlar adına bir kamyon dolusu saman yollamış ve bu hareketiyle sevenlerinden de takdir toplamıştı. Ünlü oyuncu Zeynep Beşerler’in sosyal medya hesabından yapmış olduğu bu paylaşım altına gelen bir yorum ise ünlü ismi sinirlendirdi.

Peki Zeynep Beşerler’i kızdıran yorum nedir? Sizler için ünlü oyuncunun sosyal medya hesabına yazılan eleştiri yorumunu ve konu hakkında merak edilen detaylı bilgileri yazdık.

Ünlü oyuncu Zeynep Beşerler’in sosyal medya hesabından paylaşmış olduğu fotoğrafın altına başarılı oyuncunun bir takipçisi her şeyi gördüğünü ancak bir tır saman önünde poz vereni görmediğini yazdı. Zeynep Beşerler ile takipçisini yapmış olduğu bu yoruma kayıtsız kalmazken dikkatleri üzerinde topladı.

11. günde de devam eden orman yangınları ile ilgili televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimleri desteklerine devam ediyor. Uzun bir süredir devam eden yangınlar hakkında mağdur olan aileler için de ihtiyaç listesi hazırlanıp eksikler giderilmeye çalışıyor. Kimi ünlüler sosyal medya hesaplarından gerekli duyuruları yaparken kimisi de ihtiyaç malzemelerini yerine ulaştırmaya çalışıyor.

Türkiye'nin pek çok noktasında çıkan orman yangınları karşısında kayıtsız kalmayan ve destekte bulunan ünlü oyuncu Zeynep Beşerler’in yardımına bir takipçisi ise yorum yazarak tepki topladı.

Başarılı oyuncu Zeynep Beşerler, Bodrum Armutçuk köyünde bulunan hayvanlar için bir kamyon dolusu samanı bölgeye yolladı ve samanların önünde vermiş olduğu pozu sosyal medya hesabından yayınlamayı da ihmal etmedi. 42 yaşındaki ünlü isim, paylaşmış olduğu gönderisinin altına bir açıklama yazısı da yazdı ve emeği geçip destek olan herkese teşekkür etti. Bunun yanı sıra “İyi ki varsınız” notunu da düşen ünlü oyuncu Zeynep Beşerler bu hareketi ile sevenlerini mutlu etti.