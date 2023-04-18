Çöp Adam Tamer Yeni Bölümde Gerçek Yüzünü Gösterecek

Başrollerde Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan'ın performans sergilediği Çöp Adam isimli televizyon dizisi projesi Star TV ekranlarında yayın hayatına devam ediyor. 19 Nisan Çarşamba akşamında yeni bölümü ile seyirci ile buluşacak olan dizi projesinde önemli olaylar yaşanacak. Engin Altan Düzyatan'ın canlandırdığı Tamer karakterinin görünmeyen yüzü 17. yeni bölümde izleyiciyle buluşacak. 17. yeni bölümü ile merak konusu olan sevilen dizi Çöp Adam magazin gündeminde sıklıkla adından söz ettiriyor.

Bir taraftan evde yaşanan krizi çözen Tamer diğer taraftan da kendisi için önemli olan biri ile Peri’yi tanıştırmaya ikna edecek. Meryem karakteri ise Peri'nin ona söylediklerinin etkisinde kalarak büyük bir değişim yaşamak isteyecek ve onun için adım atacak. Funda Meryem'e bir bilgi verecek ve bu durum yalıdan bir kişinin kovulması ile sonuçlanacak. Berrin sonunda ev işiniz çözmeye karar verecek ve Seko'dan destek alarak bir ev tutmayı başaracak. Tamer ise bu durumu öğrendiği zaman fevri bir hamle yaparak Berrin’i çok kızdırmayı başaracak.

Ahu ise Selim ile aralarının düzelmesi mutluluğunu yaşarken ortaya çıkan gerçekler ile her şeyin altüst olduğunu görecek. Tamer bu sırada şirketteki toplantıyı kaçırması sebebiyle Arjantinli bir şirketle büyük bir anlaşmayı kaybetme noktasına gelecek. Tamer Arjantinlilerle bir akşam yemeği ayarlayacak fakat bu yemek beklediği şekilde ilerlemeyecek.

Yemekte gelen sürpriz misafir ve şirketin temsilcisinin davranışları sebebiyle Tamer karakteri bugüne kadar görünmeyen yönünü ortaya çıkaracak. Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden esinlenerek Deniz Madanoğlu tarafından kaleme alınan Çöp Adam dizisinin yapımı ise OGM Pictures tarafından üstleniyor. 17. yeni bölümü ile merak konusu olan dizi projesi her çarşamba akşamında Star TV ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Birbirinden başarılı oyuncuların kadroda bulunduğu Çöp Adam dizisi sezonun en başarılı projeleri arasında yer alıyor.