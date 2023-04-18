Yalı Çapkını İfakat Yenge Kimdir, Gerçek Adı Nedir?

Yayın hayatına başladığı günden bu yana büyük ses getiren ve Türk dizi tarihini yurt dışında ön plana çıkaran Yalı Çapkını dizisi görkemli oyuncu kadrosu ile her zaman çok konuşuluyor. örneğin dizide İfakat yenge karakterine hayat veren başarılı oyuncu Gülşin Santırcıoğlu hemen hemen her yeni haftada adından söz ettiriyor. Ünlü oyuncu kariyer hayatında tercih ettiği roller hakkında konuştu ve senaryolardaki sonsuz iyi insanların hikayelerini izlemekten sıkıldığını ifade etti. Bu sebeple iyi yazılmış kötü bir karakteri izlemeyi tercih ettiğini ifade eden ünlü oyuncu Gülçin Santırıcıoğlu açıklamaları ile gündemde yer aldı.

Star TV ekranında cuma akşamında izleyici ile buluşan Yalı Çapkın dizisinde güçlü oyunculuk performansı ile göz dolduran Gülçin Santırcıoğlu oyuncular açısından elde edilen reyting oranlarının çok önemli olmadığını söyledi. Oyuncu gerçek hayatta reytinglerin kendisini etkilemediğini açıklarken İfakat karakteri hakkında düşüncelerini aktardı. Seyirci grubundan gelen tepkileri de açıklayan ünlü isim izleyicilerin nefret sözleri ile karşılaştığını da belirtti. Ağır tepkiler almadığını fakat senden nefret ediyorum gibi sözler duyduğun açıklayan Gülçin Santırıcıoğlu merak edilenleri yanıtladı.

Ünlü isim bazı izleyicilerin İfakat karakterine hak verme eğiliminde olduğunu söyledi ve bu açıklamaları ile sosyal medyada adından söz ettirdi. Gerçek hayat dışında sosyal medyadan çok ağır tepkiler aldığını ifade eden ünlü isim dizideki karakteri ile ilgili düşündüklerini aktardı.

Hayat verdiği İfakat karakterinin çok yalnız bir kadın olduğunu ve evin içinde ulaşabileceği tek flörtün Orhan olduğunu açıklayan Gülçin Santırcıoğlu hayattan alacaklı olduğunu düşünen insanların daha can alıcı olabildiğini belirtti. Oyuncu olarak anlatmaları gereken yerin siyahla beyaz arası olduğunu açıklayan ünlü isim, sonsuz iyilik durumunun kendisini sıktığını söyledi. 1977 doğumlu olan ünlü isim 2005 senesinden bu yana setlerde performans sergiliyor.