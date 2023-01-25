Çöp Adam Tamer Kararsız Kaldı! Berrin mi, Peri mi?

Başrollerde Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan gibi birbirinden başarılı iki ismin yer aldığı Çöp Adam isimli televizyon dizisi projesi her yeni bölümü ile ilgi topluyor. Su Ersöz ve Melek Gençoğlu tarafından kaleme alınan Çöp Adam dizisi Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden esinlenerek yayınlanmaya başlamıştı. Yönetmen koltuğunda Çağrı Vila Lostuvalı'nın bulunduğu dizinin yapımı ise OGM Pictures tarafından üstleniliyor. Star TV ekranında Çarşamba akşamında yeni bölümüyle hayranları ile buluşmak için hazırlıklarını sürdüren Çöp Adam dizisi yeni bölümde yaşanacak olan gelişmeler ile merak konusu oldu. Başrollerde Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu gibi çok ünlü ve çok başarılı 2 oyuncunun yer aldığı Çöp Adam isimli televizyon dizisi projesi hakkında merak edilenleri ve dizinin yeni bölümü hakkında detaylı bilgileri sizler için haberimizin devamında yazdık.

9. bölüm konusu ile magazin gündeminde yer alan sevilen dizi Çöp Adam isimli yapım, Star TV'nin sevilen bir projesi olarak izleniyor. Tamer ve Berrin kızları Damla'yı mutlu etmek için bir araya geldi ve Peri’nin ani bir şekilde baskını yapması ile çift şaşkına döndü. Peri’nin tepkisi ise onları birlikte görmesi ardından çok büyük oldu. Çocuğunun gözü önünde yaşanan bu üzücü olayın hesabı ise Tamer tarafından Peri’den soruldu. Tamer ile Peri ilk büyük kavgalarını yaptıkları sırada birbirlerine olan tutkuları galip geldi ve dizi bu yönüyle dikkat çekti.

Dilber karakterinin Bülent'in kızı olduğu öne sürüldü ve Meryem'in kafası karıştı. Aysel babasının geçmişi ile ilgili bilgi almak istedi ve durumu öğrenme sonrasında işin peşine düşmek adına Meryem'i sıkıştırmaya başladı. Berrin'in karar değiştirilmesine neden olan olay ise perinin çıkarmış olduğu son olay oldu. Berrin bu olay sonrasında boşanmaktan vazgeçti ve Peri’ye meydan okumak için harekete geçmeye karar verdi. Bu sırada Tamer kendini büyük bir çekişme içinde buldu ve dizide sonraki bölümlerde yaşanacak olan gelişmeler merak edildi.

Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan'ın başrollerde yer alarak güçlü bir şekilde oyunculuk performansı sergilediği Çöp Adam isimli televizyon dizisi projesinde Füsun Demirel, Sedef Avcı, Elçin Afacan, Salih Kalyon, Hülya Şen, Ali Yoğurtçuoğlu, Büşra Çam, Cankat Aydos, Eylül Uğan, Sinan Albayrak ve Gülizar Nisa Uray gibi birbirinden başarılı ünlü oyuncular dizinin oyuncu kadrosuna rol alıyor.

Çöp Adam Meryem kimdir, gerçek adı nedir, kaç yaşında, Elçin Afacan kimdir, kaç yaşında nereli?

Genç ve başarılı oyuncu Elçin Afacan tarafından hayat verilen Meryem karakteri Çöp Adam isimli televizyon dizisi projesinde liseden mezun olması ardından üniversiteye devam etmek istememiş olan içine kapanık bir karaktere hayat vermektedir. Asosyal ve çevresine karşı ilgisiz olan Meryem karakteri ünlü oyuncu Elçin Afacan tarafından canlandırılmaktadır. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet konservatuarından mezun olan ünlü oyuncu Elçin Afacan 21 Ocak 1991 tarihinde doğmuştur.