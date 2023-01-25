Yalı Çapkını Uluslararası Başarı Yakaladı! Seyirci Memnun

Star TV kanalının oldukça başarılı bir yapımı olarak öne çıkan ve elde ettiği reyting oranlarında adından söz ettiren Yalı Çapkını isimli televizyon dizisi projesi Cuma akşamlarında izleyici karşısına çıkıyor ve yeni bölümlerini seyirci ile buluşturuyor. Her yeni bölümünde yaşanan olaylar ile sıklıkla magazin gündeminin üstü sıralarında yer alan Yalı Çapkını dizisi Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun danışanlarının hayat hikayelerinden esinlenerek kaleme alınmıştı. Seyirci grubu hikayeyi çok sevdi ve diziyi severek izledi.

OGM Pictures imzalı olarak ekranlarda yayınlanan dizi projesinde Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu'nun partnerlik yaptığı proje sezonun en başarılı dizileri arasında gösteriliyor. Şerif Sezer ve Çetin Tekindor gibi usta oyuncuların yanı sıra Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Beril Pozam, Öznur Serçeler, Gözde Kansu, Buçe Buse Kahraman ve Diren Polatoğulları performans sergiliyor. Son iki haftadır ise dizi projesi aldığı eleştiriler ile sosyal medya gündeminde yer aldı. Bu durumun sebebi ise Ferit'in tavırları ile ilgili oldu. Ferit ile Seyran çiftinin giderek birbirlerinden uzaklaştırmaları ve Ferit'in hiç tasvip edilmeyen davranışlarda bulunması seyirci kitlesini çok sinirlendirdi. Ferit kendisi de evli olmasına rağmen ilişki yaşamayı sürdürürken babasının yengesi ile ilişki yaşadığını öğrenmesi sonrasında ahlakçı tavırları seyirci grubunun canını sıktı. Yaşadıklarını Seyran'a yansıtan Ferit bu gelişme ile adından söz ettirdi.

Ferit karakteri yaptı hataları görmezden gelerek diğer insanların davranışlarına odaklandı ve bu durum kendisini seyirci grubunun sevmediği bir kişiliğe dönüştürdü. Dizide birkaç haftadır esen sert rüzgarlar sebebiyle seyirci grubu çeşitli olumsuz yorumlarda bulunuyor. Sosyal medyada “Kendine Gel Yalı Çapkını” sloganı ile bir etiket oluşturuldu ve dizi projesi eleştiri yağmuruna tutuldu.

Travmatik bir kişiliğin yaşadığı olaylar anlatılan dizi gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanarak televizyon ekranlarına yansımıştı. Camdaki Kız, Masumlar Apartmanı, Çöp Adam ve Kırmızı Oda gibi benzeri dizilerde de bu durum görülüyor. Dolayısıyla dizinin ilerleyen bölümlerinde Ferit karakterinin de giderek daha travmatik bir kişiye dönüşmesi ve yaşadığı ilişkilerin hastalıklı bir ilişkiye dönüşmesi gündemde yer alıyor.

Dizi projesi yapılan tüm bu eleştirilere karşı reyting tablosunda ilk sırada yer alıyor ve geniş bir izleyici grubuna sahip olarak yayın hayatına devam ediyor. Dizi Cuma akşamlarında zirvenin sahibi olarak ekranlarda yayınlanıyor ve proje Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da ilgi görüyor. Yalı Çapkını dizisinin son gelişmelerine bakıldığı zaman ülkede kırdığı rekorları uluslararası alanda da kırma yolunda ilerlediği görülüyor. Köşe yazarı ve televizyon eleştirmeni Sina Koloğlu, Yalı Çapkını isimli televizyon dizisi projesi ile ilgili sosyal medya hesabından önemli bir bilgi paylaştı. Dizinin 30 ülkeye satıldığını belirten televizyon eleştirmeni, Eylül ayında yayın hayatına başlayan projenin 4 aylık bir süreç içerisinde yurtdışı satışında olduğunu belirtti ve bunun çok başarılı bir sonuç olduğunu yazdı.