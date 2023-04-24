Çöp Adam Dizisinde Bir Dönem Geride Kaldı, Artık Heyecanlı Anlar Yaşanacak!

Çöp Adam dizisinin yeni bölümlerinde artık Engin Altan Düzyatan ile Elçin Sangu ikilisi seyirci grubuna heyecanlandıran olaylar yaşatacak. Star TV ekranlarında çarşamba akşamlarında kendi saatinde yayın hayatına devam eden dizi projesinde başrol oyuncuları iyi bir uyum yakalamıştı. Seyirci kitlesi dizinin farklı hikayesini ilginç bulmuş ve yeni bölümleri merak duyarak izlemişti. Projenin sonraki bölümlerinde ise senaristler yeni konuları kaleme aldı. Hikayenin farklı bir şekilde devam edeceğine yönelik bilgilere ulaşıldı ve yeni adımların çok konuşulacağı tahmin edildi.

Usta oyuncu Tilbe Saran'ın dizi hikayesine psikiyatrist olarak dahil olması ile beraber dizide çok önemli bir değişim yaşanacağı da belli olmuştu. Seyirci grubu söz konusu projede artık yeni bir dönemin başlayacağının işaretlerini almış ve büyük bir heyecan yaşamıştı. Özellikle Peri kadar karakterinin tedavi olma süreci hakkında merak duyan seyirci kitlesi bu işaretleri titiz bir şekilde kabul etmişti. Peri karakterinin tedavisi sonrasına nasıl bir kişiye dönüşeceği ve davranışlarında nasıl değişikliklerin olacağı da tartışılan bir konu.

Söz konusu dizinin hayranları Peri karakteri ile psikiyatrist sahnelerini çok merak ettiklerini yazıyor ve Peri’nin hayatına dair daha fazla detayın çıkmasını talep ediyor. Seyirci grubu Peri’nin yapacağı seanslar sonrasında artık onun iyileşmesini istiyor ve bu yönde çok sayıda yorum yapılıyor. Özellikle sosyal medyaya yansıyan yorumlara bakıldığı zaman pek çok dizi hayranı Peri karakterinin artık iyileşmesini ve iyileştikten sonraki halinin gösterilmesini istediklerini yazmakta.

Peri karakterinin düzeldiği zaman Tamer'e ne olacağı ise merak edilen bir diğer nokta oldu. Peri’nin iyileşmesi ardından Tamer karakterinin nasıl bir adama dönüşeceği de akıllarda yer tutan bir soru haline geldi. Bu durum senaristler açısından da dizi hayranları arasında heyecan yaratmak açısından kolay bir durum olacak.