Çöp Adam Dizisi Final Mi Yapacak? Reytingler Düştü!

Çöp Adam isimli televizyon dizisi projesi çarşamba akşamlarında Kanal D ekranlarında yeni bölümlerini izleyiciyle buluşturuyor. Proje Kuruluş Osman dizisinden sonra oldukça başarılı reyting sonuçları alması nedeniyle ön plana çıkmıştı. İlerleyen bölümlerde de başarılı sonuçlar elde eden proje oyuncu kadrosu ve güçlü hikayesi ile başarılı bir tablo çizmişti.

Başrolde Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan gibi çok başarılı iki ismin performans sergilediği Çöp Adam isimli dizi projesi farklı hikaye kurgusuna sebep olması sebebiyle özellikle eğitim düzeyi yüksek olan kitleyi hedef alıyor ve ABC1 ve AB kategorilerinde ortalamanın üzerinde sonuçlar elde ediyordu. Tüm kişiler kategorisinde de iyi sayılabilecek sonuçlar alan proje bu noktaya kadar geldi fakat son bölümde reyting oranı oldukça düştü.

Dizinin 12 bölümü 1 Mart Çarşamba gününde yayınlandı ve tüm kategorilerde reyting oranının düşük gelmesi sebebiyle dizi için alarm zilleri çalmaya başladı. Seyirci grubu tercihlerinde keskin bir geçiş yaparken bu durum Çöp Adam isimli televizyon dizisi projesini etkisi altına aldı ve dizi son sıralara geriledi.

Bu durumun asıl sebebi ise Fox TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Adım Farah isimli dizi olarak yorumlandı. Çöp Adam dizisiyle benzer izleyici grubuna hitap eden Adım Ferah dizisi ilk haftada Çöp Adam ile yarıştı ve rakibini geçmeyi başardı. Adım Farah dizisinin yayın hayatına başlaması ile Çöp Adam dizisine gösterilen ilginin düşmesi Çöp Adam hayranları için iyi bir görüntü oluşturmadı. Sonraki haftalarda da Adım Farah dizisinin reyting oranlarında bir yükseliş yaşaması durumunda Çöp Adam isimli dizi projesi de daha çok geri planda kalabilir. Diğer taraftan Kuruluş Osman dizisinin de çarşamba akşamlarının bir numarası olmayı devam ettireceği düşünülüyor. Rekabet ise Adım Farah ve Çöp Adam dizileri arasında devam edecek ve ilerleyen haftalarda hangi dizinin galip geleceği görülecek.