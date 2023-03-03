Kanal D Çok Sevilen Dizisine Final Yaptıracak

Güçlü hikayelere sahip olan pek çok dizi son dönemde Kanal D ekranlarında birbiri ardına yayınlanarak izleyiciyle buluşuyor. Yargı, Üç Kız Kardeş ve Camdaki Kız gibi pek çok başarılı proje ile yoluna devam eden Kanal D almış olduğu karar ile herkesi şaşkına çevirdi. Bir süre önce yayın hayatına başlayan dizi projesinin final yapacağı açıklandı ve bu durum seyirci kitlesinden tepki topladı. Sizler için haberimizin devamında Kanal D'nin final kararı aldığı dizi ve konu hakkında merak edilenleri detaylı bir şekilde yazdık.

Her ne kadar iddialı bir şekilde yayın hayatına başlasa da O Kız isimli dizi projesi hayal kırıklığına uğratmış ve beklenen ilgi ile karşılaşmamıştı. Bu sezonda yayın hayatına başlayan O Kız dizisinin kısa süre içerisinde final yaparak yayın hayatını sonlandıracağı bilgisine ulaşıldı. Diğer taraftan geçtiğimiz pazartesi gününde yeni Kanal D dizisi olan Veda Mektubu isimli proje izleyici karşısına ilk bölümünü taşıdı. Oyuncu kadrosunun yanı sıra hikayesi ile de Veda Mektubu dizisi çok iyi bir dizi olarak görüldü. Diğer taraftan beklenenden uzak bir reyting tablosu çizen Veda Mektubu dizisi bu durum ile hayal kırıklığına uğrattı.

Pazartesi akşamlarının alternatif projelerinden biri haline gelen Veda Mektubu, Kanal D ekranlarında yayın hayatına başladı ancak O Kız dizisinin ise final bölümüne yaklaştığı öğrenildi. Dizi projesinin 24. bölümü ile beraber izleyici grubuna veda edeceği bilgisi açıklandı. yayın hayatına devam etmek için yeterli derecede izleyici ilgisi alamayan proje güçlü bir oyuncu kadrosuna sahip olsa da ekranlarda tutunmayı başaramadı. İlk bölümleri ile başarılı bir tablo çizen O Kız dizisi daha sonra izleyici ilgisini kaybetmiş ve kanal projenin yayından kaldırılması yönünde bir karar almıştı.