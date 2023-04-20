Çöp Adam Dizisi Değişikliğe Gitti, İstanbullu Gelin Taktiği Uygulandı

Güzel oyuncu Elçin Sangu son zamanlarda rol aldığı Çöp Adam dizisinde çok farklı bir şekilde performans sergiliyor. Star TV ekranında Çarşamba akşamlarında izleyiciyle buluşan Çöp Adam isimli dizi projesi hayranları karşısına çıkmayı sürdürüyor. Proje reyting oranlarında her ne kadar ortalama az düşse de projenin sahip olduğu kemik izleyici grubu diziyi öne çıkarmaya yetiyor. İlk zamanlar gibi reyting oranları alamasa da hala pek çok izleyicinin gözdesi durumunda.

Elçin Sangu ile Engin Altan Düzyatan ikilisinin başrolde performans sergilediği Çöp Adam isimli televizyon dizisi projesinin hikayesinde Tamer ile Peri karakterinin çocukluk dönemlerinde yaşadıkları izleyici kitlesinin ilgisi ile karşılaştı. 2 karakterin çocukluk dönemlerinde yaşadıkları olayların sonraki yıllarda hayatlarında ne kadar büyük travmalara sebep olduğu da dikkat çeken bir gelişme olarak yorumlandı.

Birçok izleyici grubu Çöp Adam dizisinin hikayesine dikkat çekti ve karakterlerin çocukluk dönemlerinde yaşanan travmaların etkisini gördü. Bu dönemde yaşanan olayların insanların peşini bırakmadığı ve farklı yan etkilere sebep olduğu gerçeği gözden önüne serildi. Bu şekilde Çöp Adam dizisi çok etkileyici bir şekilde ekranlarda yer almaya devam ediyor.

Ünlü oyuncu Elçin Sangu da dizi projesinde hayat verdiği Peri karakteriyle seyirci grubunun bu hissiyatı yaşamasını sağlayan en önemli isimlerden biri olarak görülüyor. Ünlü isim senelerdir aradığı işi yüzünden tekrardan kariyer sıçraması yapma fırsatını bulmuş oldu ve adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu Elçin Sangu bu defa Peri karakterinin yaralarını çok iyi bir şekilde ekrana yansıtıyor ve bir dram hikayesinde rol alıyor. Hayranlarından da büyük destek gören Elçin Sangu çok etkileyici bir şekilde oyunculuk performansı sergiliyor ve duyguları tam olarak izleyici grubuna geçirebiliyor. Oyuncunun performansındaki inandırıcılık ise seyirci grubunun karaktere karşı büyük bir duygusallık geliştirmesini sağlıyor.