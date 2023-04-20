Demet Özdemir Adım Farah Dizisinde Çok Değişti

Adım Farah isimli televizyon dizisi projesi çarşamba akşamlarında Fox TV ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Her yeni haftada seyirci ile buluşan dizi projesi pek çok önemli gelişmeleri ekranlarda yayınlıyor. Pek çok ünlü ismin yer aldığı dizi projesi bugüne kadar 7 bölümünü geride bıraktı ve oldukça heyecanlı sahneleri sergiledi. Dizinin 8. bölümü itibarıyla hikayenin de fazlasıyla değişeceğinin mesajları izleyici grubu ile paylaşılıyor. Projede Farah ile Tahir karakterlerinin yeni bir yola girmiş olması dizi hayranlarının ilgisini çekiyor. Demet Özdemir ve Engin Akyürek gibi iki başarılı ismin hayat verdiği Tahir ile Farah karakterleri yeni bir yola girerek dizide senaryonun da farklılaşarak devam edeceğini gözler önüne serdi.

Farah karakterinin güzel kıyafetler giymesi süslenmesi ve saç tarzında bir yeniliğe gitmesi ile beraber Demet Özdemir de dizideki imajını tamamen yenilemiş oldu. Ünlü oyuncu Demet Özdemir tarafından hayat verilen Farah karakterinin görünüşünde ve tarzında değişiklik yapması Aldatmak dizisinin hikayesine de büyük bir değişim yaşanacağının en net göstergesi oldu.

Karakterim bu şekilde bir yenilik yaşaması eski Farah karakterine veda anlamına geldi. İran'dan çocuğun hayatta tutmak için kaçak olarak Türkiye'ye gelen Farah ayakta kalma savaşı veriyor ve bunun için her türlü işi de kabul ediyor. Dizi senaryosunda artık Tahir Lekesiz tarafından korunan kollanan ve yeni bir düzene adım atan Farah karakteri bir aile içgüdüsü ile davranacak. Projenin 8 yeni bölümünde de dikkat çekici olaylar sahnelenecek.

Ünlü oyuncu Demet Özdemir projenin yeni bölümlerinde güzelliğini ekranlarda daha çok yansıtacak ve giyim tarzı ile çok konuşulacak. Oyuncunun partneri Engin Akyürek ile romantik sahnelerinin de daha yoğun olacağı düşünülüyor. Sosyal medya ortamında da her yeni haftada diziye karşı gösterilen ilgi artarak devam ediyor ve özellikle yabancı Türk dizisi hayranları Adım Farah dizisini izlemeyi seviyor.