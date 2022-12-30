Çok İddialı ATV Dizisi Final Yapıyor!

Yalnız Kurt isimli televizyon dizisi projesi ATV ekranında geçtiğimiz sezonda yayın hayatına başlayarak izleyici karşısına çıkmıştı. Oldukça etkili bir yapım olarak adından söz ettiren Yalnız Kurt isimli dizi yönetmen ve yapımcı Osman Sınav’ın imzasını taşıması sebebiyle büyük önem taşıyordu. Fetö terör örgüt yapılanması ve bu durumun ülkeye verdiği zararlar ile birlikte siyasi içerikli bir konuyu öne çıkartan Yalnız Kurt isimli dizi büyük iddialar ile yayın hayatına giriş yapmıştı. Dizi projesinin çok başarılı olması bekleniyordu fakat dizinin sonu hüsran oldu.

Her ne kadar projeye yayın hayatına başladığı ilk haftalarda yüksek oranları alsa da bu durum daha sonra normale geriledi ve dizi daha fazla yayın yapmadı. Düşük sonuçlar ardından Yalnız Kurt isimli televizyon dizisi projesi belirli bir izleyici grubunun desteğini alarak yoluna devam etmeyi seçti. Projenin ilk sezonunda Hasan Deniz Yaran genç yetenek olarak öne çıkmış ve kadın başrol oyuncusu da Damla Colbay olmuştu. Projenin 2. sezonunda ise kadın başrol oyuncusu Jessica May olmuştu ve ünlü isim uzun bir ara ardından ekranlarda hayranları ile yeniden buluşma fırsatı elde etmişti.

Kürşat Alnıaçık, Cihan Ünal ve Murat Han gibi deneyimli isimler ile birlikte Yalçın Hafızoğlu ve Yaprak Medine gibi genç oyuncular da Yalnız Kurt dizisinin kadrosunda yer alıyor ve performans sergiliyordu. Ancak seyirci grubunu üzecek haber geldi ve dizinin kısa süre içerisinde final yaparak yayın hayatını sonlandıracağı ve son defa ekranlarda yer alacağı açıklandı. Dizinin final yapacağı ise kanal tarafından duyuruldu ve sosyal medya hesaplarında bu karar ile ilgili çeşitli yorumlar gerçekleşti. Dizinin sezon sonuna kadar ATV tarafından desteklenmesi bekleniyordu fakat bu durum gerçekleşmeden projenin 32. bölüm fragmanı yayınlandı ve final yapacağı bilgisine ulaşıldı. Yalnız Kurt dizisinin 31. bölümü yani final bölümü 30 Aralık cuma akşamında ekranlarda yer alacak ve son defa seyirci karşısına çıkacak. Yalnız Kurt dizisi final kararı çıkması ardından büyük iddialar ile yayın hayatına başlayan fakat bu durumu gerçekleştirme noktasında senaryo problemi yaşayan bir hikaye olarak hafızalara kazınmış oldu.

Damla Colbay kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı, Sıfırıncı Gün dizisinin Selin'i Damla Colbay kimdir?

İzmir'de 14 Ocak 1993 tarihinde hayata gözlerini açan ünlü oyuncu Damla Colbay İstanbul’a üniversite stajı için gelmiş ve bu şekilde oyunculuk hayatına başlamıştır. Ünlü isim Kara Para Aşk isimli televizyon dizisi projesinde Demet karakterine hayat vermiş ve sergilediği yolculuk performansı ile beğeni toplamıştır. Bunun yanı sıra ünlü oyuncu Damla Colbay 9 Eylül Üniversitesi'nde oyunculuk eğitimleri almayı sürdürmektedir.

Damla Colbay bugüne kadar Kara Para Aşk, Hayat Mucizeleri Gebe, İçerde, Hekimoğlu, Zengin ve Yoksul, Yalnız Kurt ve Sıfırıncı Gün gibi projelerde rol alarak güçlü bir oyunculuk performans sergilemiş ve geniş bir hayran kitlesine hitap etmeye başlamıştır.