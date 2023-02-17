Açık Lise AÖL Sınavları Ertelendi mi Son Dakika Bilgileri Geldi! AÖL Sınavları Ne Zaman?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkımlara sebep olan depremlerden dolayı Milli Eğitim Bakanlığı bir açıklama yaptı ve Açık Öğretim Lisesi 2023 AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihlerinin uzatıldığını duyurdu.

AÇIK LİSE SINAVLARI NE ZAMAN?

Yapılan duyuruda deprem felaketinden dolayı 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı 2. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 3 Nisan 2023 tarihi mesai bitimine kadar uzatıldığı belirtildi. Alınan kararın örgün ortaöğretim kurumunda kaydı olan öğrencilerin açık öğretim liselerine ilk kayıt işlemlerini, açık öğretim ortaokulu, açık öğretim lisesi, açık öğretim imam hatip lisesi ve mesleki açık öğretim lisesinde eğitim gören öğrencileri kapsadığı ifade edildi. Açık Öğretim Lisesi sınavlarının ertelenip ertelenmeyeceği ile ilgili bir duyuru henüz yapılmadı.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ KAYIT YENİLE BAŞVURU

Daha 18 yaşından gün almamış öğrenciler Açık Öğretim Lisesi'nde yılda 2 dönem, 18 yaşından gün almış öğrenciler ise yılda 3 dönem kayıt yenilemek zorundadır. Bu kayıt yenileme işlemi Açık Öğretim Lisesi sınavlarına girebilmek için gereklidir ve öğrenciler ders seçimlerini de kayıt yenileme esnasında yaparlar. Kayıt yenileme tarihleri, Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından belirlenen iş takviminde yayınlanmakta ve öğrencilerle paylaşılmaktadır.

AÖL KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Açık Öğretim Lisesi kaydını yenilemesi gereken öğrencilerin kayıt yenileme sürecinde yapacağı ilk işlem bankaya kayıt yenileme ücretini ödemektir. Kayıt Yenileme Katılım Bedeli Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası veya Halk Bankasının herhangi bir şubesine yatırılabilmektedir. Vatandaşlar Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü, MEB Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına, 30 lira ödeme yapmalı ve işlem sonunda verilen dekontu saklamalıdır.

Halk Eğitim veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü Okul Aile Birlikleri tarafından verilecek banka hesap numarasına da Kayıt Yenileme bedelinin 5 TL' si ödenecektir. Dileyen kişiler de söz konusu okullardaki ilgili görevliye makbuz vererek ödeme yapabilecektir.

Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi, öğrencilik durumu aktif veya donuk olanların kayıt yenileme işlemlerini 2015-2016 eğitim-öğretim yılından itibaren otomatik olarak yapmaya başlamıştır. Otomatik kayıt yenileme işlemi yapılan öğrenciler, Halk Eğitimi Merkezi veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüklerine kitap, diploma veya resmi yazı gibi belgeleri almak için başvuru yaptıklarında 5 TL kayıt yenileme katılım bedeli ödemek zorundadır. Öğrencilerin ikinci kez katılım bedeli ödememesi için, bulundukları dönem için ödedikleri 5 TL katılım bedeli makbuzunu saklamalı ve yanlarında bulundurmalıdırlar.

Kayıt yenileme işlemini yapmak isteyen ve öğrencilik durumu sistem üzerinde aktif ya da donuk olan kişiler, katılım ücretini bankalara ödediği günün mesai saatinin bitmesinin ardından kayıt yenileme işlemini gerçekleştirebilecektir. Öğrencilik durumu sistemde silik olan öğrenciler ise Halk Eğitimi Merkezi ya da Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüklerine bizzat başvuru yaparak kayıt yenileme işlemlerini tamamlayabilecektir. Tüm bu işlemleri yerine getiren öğrenciler öğrencilik durumları aktif olduğunda sisteme girerek ders seçimi yapacaktır.