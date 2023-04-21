Çıplak Dansı İle Gündem Olan Yüsra Geyik Oyunculuğu İle Konuşuluyor

Genç oyuncu Yüsra Geyik 15 sezon boyunca Arka Sokaklar dizisinde rol almıştı. Bu dizi her ne kadar ünlü oyuncuya büyük kazanımlar getirmiş olsa da Yüsra Geyik farklı projelerde rol almadığı için kendisine geliştirme konusunda sorun yaşamıştı. Farklı örnekler ile karşılaşmayan Yüsra Geyik bu sebeple 15. sezon finali sonrasında Arka Sokaklar dizisine veda etmişti. Sonraki süreçte ise Camdaki Kız, Bozkır ve Aile gibi çeşitli projelerde yeteneklerini ortaya koyan genç oyuncu bu defa farklı bir konu ile gündemde yer aldı.

Ünlü oyuncu Yüsra Geyik, Camdaki Kız dizisinde hayat verdiği Melisa karakteri ile çok tartışılmış ve karakter hakkında bazı iddialar ortaya atılmıştı. Oyuncunun haksız şekilde diziden gönderildiği yönünü yorumlar yapılmıştı. Daha sonra Blu TV dizisi olan Bozkır'da etkili bir performans sergileyen Yüsra Geyik sosyal medyada da sıklıkla adından söz ettiriyor. Oyuncunun çıplak dansı hakkında içerikler öne çıksa da ünlü ismin oyunculuk noktasında ne kadar başarılı olduğu da bir gerçek. Yüsra Geyik çok zor bir karakterin altından kalkmayı başardı ve beğeni topladı.

Bozkır dizisi hakkında bir yorumda bulunan televizyon eleştirmeni Sina Koloğlu genç oyuncu Yüsra Geyik için düşüncelerini paylaştı. Oyuncuyu bir Arka Sokaklar dizisinde bir de bu dizide karşılaştırdığını ifade eden Sina Koloğlu dikkatleri çekti.

Bozkır dizisi sonrasında ise Show TV dizisi olan Aile isimli projede rol alan Yüsra Geyik son haftalara damga vuran dizide başarılı bir şekilde rol alıyor. Yağmur karakterine hayat veren Yüsra Geyik farklı bir deneyim yaşıyor. Uyuşturucu kullanan, escortluk yapan, çocukluğu baba sevgisinden mahrum bir şekilde geçmiş olan ve başarılı bir ablanın gölgesinde kalan Yağmur karakterini inandırıcı kılıyor. Arka Sokaklar isimli uzun soluklu proje ardından çeşitli dizilerde rol alan ünlü oyuncu kariyer hayatına yenilikler katmaya devam ediyor.