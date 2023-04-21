Doğukan Güngör Aşk Hayatında Mantıksız Davranıyormuş

Ünlü oyuncu Doğukan Güngör, Kızılcık Şerbeti dizisinde Fatih isimli karaktere hayat veriyor ve partneri Sıla Türkoğlu ile beraber son dönemin en çok konuşan isimlerinden birisi olarak adından söz ettiriyor. Ünlü oyuncu Doğukan Güngör daha önce Zümrüdüanka isimli projede dikkat çekmişti. Ardından Kızılcık Şerbeti isimli dizi projesinde performans sergileyen ünlü oyuncu kariyerinde etkili adımlar atmaya devam ediyor.

Geniş bir izleyici kitlesi ise Doğukan Güngör'ün kişisel hayatını merak ediyor ve bazı sorulara yanıt arıyor. Oyuncu partneri ile beraber hayranlarından gelen soruları yanıtladı ve aşk konusunda duyulan merakları da giderdi. Kendisi hakkında bazı itiraflar yapan ünlü oyuncu aşkta mantık olduğunu düşünmediğini açıkladı. Şimdi düşündüğünü ve çok fazla mantıksız davrandığını hatırladığını ifade eden ünlü oyuncu bu itirafları yaptığı sırada yüz hali ve mimikleriyle şaşırttı.

Kendi hayatına ve geçmişine dönüp baktığı zaman mantıksız hareketler yaptığını gördüğünü ifade eden Doğukan Güngör hayranlarından gelen sorulara içtenlikle yanıt verdi.

Sıla Türkoğlu da gelen soruları cevapladı ve lise dönemlerinde iken aşk için her şeyi yapabileceğine ifade etti. Fakat hayatı tanıdığı zaman artık mantığın öne çıktığı bir durum yaşadığını da söyleyen Sıla Türkoğlu hayata daha farklı baktığında mantığın da işin içine girdiğini söyledi. Aşık olduğunu ancak kendisini de sevdiğini açıklayan güzel oyuncu Sıla Türkoğlu belirli bir nokta sonrasında mantığını da devreye soktuğunu belirtti.

Doğukan Güngör kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

Ankara'da 1 Temmuz 1996 senesinde dünyaya gelen ünlü oyuncu Doğukan Güngör 2017 senesinde Beykent Üniversitesi oyunculuk bölümüne girmiştir. Bu dönemde Umut, Othello, Hiç Kimsenin Öyküsü ve Bizim Köyün Adeti gibi bazı tiyatro oyunlarında performans sergileyen ünlü oyuncu çeşitli dizilerde de rol almıştır. Harika Uygur'dan oyunculuk eğitimi alan ünlü oyuncu Meryem dizisi ile ilk defa profesyonel oyunculuğa adım atmıştır.