Cem Yılmaz'a Yapılan Eleştiriler Sertleşti

Hiç kuşkusuz Türkiye'nin en iyi komedyeni olarak gösterilen Cem Yılmaz sosyal medya gündeminde yer aldı ve adından söz ettirdi. Ünlü ismin filmleri en çok izlenenler arasında yer alırken tüm gösterileri de kapalı kişi oynanıyor. Son olarak Netflix'te 31 Aralık gününde yayınlanan Diamond Elite Platinum Plus gösterisi ile izleyici karşısına çıkan ünlü komedyen Cem Yılmaz, eleştiri topladı. Ünlü komedyen ile gösteri izleyicileri arasında gerginlik yaşanması gündemde yer alan konular arasında bulundu.

31 Aralık gününde Netflix’in Türk izleyicilerine yılbaşı hediyesi olarak yayınladığı Cem Yılmaz'ın Diamond Elite Platinum Plus isimli gösterisi uzun süre adından söz ettirdi. Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın hayranları ise söz konusu gösteri sebebiyle çok mutlu olurken sosyal medyada seyirci kitlesinin ikiye ayrıldığı görüldü. Bir grup izleyici, komedyen Cem Yılmaz'ın artık hiç komik olmadığını açıkladı ve eski yeteneğini kaybettiğini ifade etti. Diğer taraftaki seyirci grubu ise gösteriyi çok beğendiklerini yazdı. Sosyal medya hesabı üzerinden kendisi hakkında yapılan bu eleştirilere yanıt veren başarılı isim Cem Yılmaz, son gösterisi ile magazin gündeminde yer aldı.

Cem Yılmaz'ın sosyal medya hesabı üzerine yapmış olduğu paylaşıma izleyici kitlesinden de yanıt geldi ve yapılan yorumlar dikkat çekici nitelikte olarak değerlendirildi. Ünlü komedyenin bir hayranı gösterinin çok izlenmiş olmasının onun iyi olduğu anlamına gelmeyeceğini vurguladı ve insanların Cem Yılmaz'ın eski performansını görüp göremeyeceğini merak ettiği için gösteriyi izlediğini yazdı. Seyirci son gösterinin kendisinde eski gösteriler gibi etkiler bırakmadığını belirtirken bu durumu bir sebebe bağlayabileceğini de yazdı fakat temel olarak halktan koptuğunu açıkladı.

Bir diğer izleyici de farklı bir yorumda bulundu ve Cem Yılmaz'ın tepkisine dikkat çekti. Söz konusu paylaşım yapılırken ünlü komedinin üstündeki elektrik ve sinir halinin hissedildiğini ve ünlü ismin sakin olması gerektiğini açıkladı. Gösterinin birinci sırada olmasının sebebinin ise Cem Yılmaz markasından kaynaklandığını açıklayan sosyal medya kullanıcısı, önemli açıklamalar gerçekleştirdi.