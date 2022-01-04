Emekli Vatandaşlara Umut Işığı Görüldü, 2500 TL Ödemeler Bu Sabahtan İtibaren Hesaplara Yatıyor

Emekli olan vatandaşlar Ocak zammını beklerken ayrıca bankalar tarafından yapılan nakit avans limitlerinde de artış görülmektedir. Emekli olan kişiler kendi bankaların üzerinden almış oldukları emekli maaşları üzerinden 2500 TL ye kadar nakit avans limitleri ile başvurularını gerçekleştirebilmektedir. 2.500 TL'ye kadar nakit avans kullanacaksınız banka şartlarına uygun olmanız durumunda sizlere 36 ay vade 24 ay vade ve 12 ay vade olarak nakit avans simitlerini geri ödeme kolaylığı da sağlanacaktır. Bu ödemeleri kendi banka şubeniz üzerinden isterseniz banka şubeleri aracılığı ile isterseniz de mobil uygulama aracılığı ile kullanabileceksiniz.

Ziraat Bankası

Ülkemizin kamu Bankası olan Ziraat Bankası üzerinden nakit almak isteyen emekliler emekli maaşını Bu banka üzerinden alıyorsa internet bankacılığı şifresi ile birlikte hemen başvurularını gerçekleştirebilirler. Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar başvuru yapmak istiyorlarsa kendi hesapları üzerinden beri internet bankacılığı şifresini müşteri hizmetleri numarası üzerinden oluşturarak Ziraat Bankası mobil uygulamasına giriş yapabilir ve buradan kendi hesabını seçerek başvuruda bulunabilir.

Ziraat bankası'na emekli maaşımızı taşıdıktan sonra sizlere hemen sonuç verilecek verilecek olan bu sonuç dahilinde sizlere 5 dakika içerisinde hesabınıza artı para olarak 2.500 TL ödeme yatacaktır.

Vakıfbank 2500 TL ödeme

Vakıfbank üzerinden 2.500 TL'ye kadar ödeme almak isteyen vatandaşlara 5 dakika içerisinde Kredi sonucunu verecek olan mobil uygulama sayesinde artı para imkanından faydalanabilirsiniz. VakıfBank emekli maaşı alan müşterilere kendi kredili mevduat hesabı olarak artı para imkanı tanırken vatandaşlar bu nakit imkanından faydalanmak için banka şubelerinde gidebilir müşteri hizmetlerini arayabilir veya Vakıfbank mobil uygulamasını kullanabilir.

Halkbank

Kamu Bankası olan Halkbank üzerinden nakit kredi kampanyasına katılmak isteyen emekliler emekli maaşını Bu banka üzerinden alıyorsa hemen nakit kredi başvurusunda bulunabiliyor. 2500 TL ve üzerinde nakit avans başvurusunda bulunmanız durumunda sizlere 5 dakika içerisinde sonuç verilecek ve sonucunuz a göre hemen artı para olarak kendi emekli maaşı hesabınıza ödeme alacaksınız.

Halkbank Mobil uygulamasına giriş yaptıktan sonra emekli maaşı hesabınızın üzerinden kredili mevduat hesabı başvurusu yaparsanız sizlere en düşük limitli 2500 TL olmak üzere yüksek limitli artı para imkanı sağlanacaktır.