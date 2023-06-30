Uzun bir süredir ekranlarda yayın hayatına devam eden Kardeşlerim isimli televizyon dizisi projesi kadroda yer alan oyuncular ile dikkat çekiyor. Sivas'ta 1978 senesinde hayata gözlerini açan ünlü oyuncu Kardeşlerim dizisinde rol alıyor ve güçlü bir oyunculuk performans sergiliyor. Akif karakterine hayat vererek hafızalara kazınan ve Kardeşlerim dizisinde gönüllülere taht kuran ünlü oyuncu Celil Nalçakan güçlü performansı ile projeye damga vuran bir isim oldu. Seyirci kitlesinin özellikle sosyal medyada yaptığı yorumlara bakıldığı zaman da oyuncunun dizide rol almasının büyük bir şans olduğu görülüyor.

Tecrübeli oyuncu Celil Nalçakan 3 sezon ekran hayatına devam eden Kardeşlerim dizisi projesinin elde ettiği başarı hakkında konuştu ve dikkatleri üzerine çekti. Kendisi gibi deneyimli oyuncular ile beraber genç isimler ile de beraber dizide rol alan Celil Nalçakan Kardeşlerim dizisinde tecrübesini genç isimlere de aktarıyor ve onların gelişimine önemli bir katkıda bulunuyor. Bu durumun tamamen samimiyet ile alakalı olduğunu açıklayan Celil Nalçakan, ekibin set dışında da birbirini seven ve görüşen bir ekip olduğunu açıkladı. Bu samimiyetin kendilerine de yansıdığını belirten ünlü oyuncu yazar ekibinin de hikayeyi çok güçlü bir şekilde yazdığını ve reji ekibinin de çok iyi olduğunu söyledi. Ortaya çıkan işin de bu yönde olduğunu ifade eden tecrübeli isim merak edilenleri yanıtladı.

Kardeşlerim isimli televizyon dizisi projesi oyuncusunun yapmış olduğu açıklamalara bakıldığı zaman dizinin 3 sezondur yayın hayatında olması ve hala yüksek reyting oranları elde etmesinin sebebi de ortaya çıktı. Ekibin birbirini sevmesi set ortamı dışında da görüşmesi gibi durumların başarıyı etkilediği ortaya serildi. Bunun samimiyet ile alakalı olduğu konusuna da vurguda bulunan genç oyuncu dizi ekibinin aile gibi olduğunu da anlattı. Bunun yanı sıra reji ve senaryo ekibinin de diziye büyük katkıları olduğu açıklandı ve bu durumun başarının sebebi olduğu söylenildi.