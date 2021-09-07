Çarşamba Akşamı Dizileri Rekabet Halinde!

Yeni sezonda ekran hayatına başlamak için hazırlıkların devam ettiren diziler kısa süre içerisinde yayına verilecek. Birbirinden iddialı ve farklı diziler izleyiciler ile buluşacak fakat önemli bir problem de mevcut. Öyle ki, Çarşamba akşamlarında televizyon ekranlarında yer alan projeler karşısında dizi hayranları seçim yapmak adına zorlanabilir.

Kuruluş Osman dizisi 3. sezonunu seyirci karşısına çıkarmak için hazırlıklarına devam ediyor ve titizlikle çalışıyor. Yeni dönemde 16 yeni oyuncunun projeye katılması dikkat çeken bir gelişme olarak görülürken ATV dizisinin hikâyesinde de bazı değişimler yaşanacağı bilgisine ulaşıldı.

Serhat Parıl, Serhat Kılıç, Rüzgar Aksoy, Şeyma Korkmaz ve Yıldıray Şahinler gibi birbirinden başarılı oyuncular Kuruluş Osman dizisinin 3. sezon oyuncu kadrosunda bulunuyor. Geçtiğimiz sezonda olduğu gibi yine ATV ekranlarında seyirci karşısına çıkan dizinin hikayesinde bazı değişimler olacağı bilgisi ise yapımcı Mehmet Bozdağ tarafından açıklandı. Bu durum da dizinin dikkat çekeceği anlamına gelmekte.

Cansu Dere, Melis Sezen ve Caner Cindoruk'un başrollerinde bulundu Sadakatsiz dizisi de Haziran ayında sezon finali yaparak ekran hayatına kısa bir süre olmak üzere ara vermişti. 1. sezonunda yüksek reyting oranları elde eden dizi, oldukça başarılı bir performans sergilemişti. Yeni dönemde ise Sadakatsiz isimli uyarlama dizinin oyuncu kadrosunda Berkay Ateş öne çıkacak ve hikayede önemli bir rol üstlenecek. Kanal D ekranlarında hayran kitlesi ile buluşacak olan dizide Berkay Ateş “Aras” karakterine hayat verecek.

Yine Çarşamba akşamında ekranlarda yer alacak olan bir diğer dizinin ismi ise Kanunsuz Topraklar olarak açıklandı. Fox TV ekranında izleyici kitlesi ile buluşacak olan proje, Sadakatsiz ve Kuruluş Osman'a rakip olarak geliyor. Esra Bilgiç ile Uğur Güneş isimli oyuncular başrolde bulunurken dram türünde yayın hayatına başlayacak olan proje 1940'lı yılları anlatacak.