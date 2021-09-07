Ziraat Bankası, Vakıfbank, Akbank, TEB ve ING Bank Duyurdu, 10.000 TL Hesaplara Yatıyor

Son dakika kampanyası ile 5 bankadan anında kredi imkanı sağlanacak. Ziraat Bankası, Vakıfbank, Akbank, TEB ve ING Bank yaptığı duyuru ile birlikte, 10.000 TL'ye kadar hemen onay verecek. Bankalar üzerinden yapılan açıklamada, düşük faiz oranları ile hemen kredi kullandırılacak. Bankaların yaptığı bu destek kredileri, özellikle son zamanlarda kredi onayı alamayan kişilere özel olarak hazırlanmıştır. Sizlerde eğer Ziraat Bankası, Vakıfbank, Akbank, TEB ve ING Bank üzerinden kredi kullanmak istiyorsanız, başvurunuzu mobil uygulama, müşteri hizmetleri veya bankanın sizler için verdiği yöntemler ile hemen başvuru yapabileceksiniz. Son dakika kampanyasına katılacak olan kişiler, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Akbank, TEB ve ING Bank üzerinden 10.000 TL alırsa, 36 ay vadeye kadar kredi kullanımı yapacak...

Ziraat Bankası, Vakıfbank, Akbank, TEB ve ING Bank Kredi Şartları Nedir?

Ziraat Bankası, Vakıfbank, Akbank, TEB ve ING Bank üzerinden 10.000 TL kredi almak istiyorsanız, banka kredi politikalarına uygun olmanız gerekiyor. Her bankanın kendine özel kredi politikaları ve bu politikalara göre kredi faiz oranları sunuluyor. Bankalar kendi faiz oranları ile müşterilerine ve müşterisi olmayan kişilere kredi veriyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank, Akbank, TEB ve ING Bank üzerinden 10.000 TL kredi alacak kişiler, banka kredi notu 1100 ve üzerinde olması gerekli. Banka kredi notu uygun olan emekli, sigortalı olarak en az 6 aydır çalışan ve devlet memuru olan kişiler, başvurularını yapabileceklerdir.

Ziraat Bankası, Vakıfbank, Akbank, TEB ve ING Bank Kredi Nasıl Alınır?

Bankalar üzerinden banka şubelerine giderek, kimlik ve gelir belgeniz ile başvuru yapabilirsiniz. Bankalar ayrıca kendi resmi internet siteleri üzerinden de müşterilerine ihtiyaç kredisi başvurusu yapma imkanı sağlıyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank, Akbank, TEB ve ING Bank üzerinden başvuru formunu doldurup kredi başvurusunda bulunursanız hemen sizlere kredi sonucu gelecek ve onaylanan kredinizi de hemen hesabınıza aktaracaksınız.

Özellikle banka hesabı olan kişiler, bu kredileri mobil uygulama aracılığı ile kullanacaklardır. Bankaların mobil uygulamalarına girerek, başvuru yaparsanız ve onay alırsanız hemen sizlere ne kadar kredi onayı verdiği gösterilir ve bu şekilde kredi onayı alan kişilerin hesaplarına 10.000 TL yatar. Bu şekilde başvuru yaparak kredi alacaksanız, bankaların kredi faiz oranları daha düşük olacak ve internet üzerinden kredi aldığınız içinde masrafsız kredi seçeneklerinden faydalanacaksınız.

Online kredi kampanyasını Akbank, Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapıyor. Kredi alacak kişilerin bu bankada hesapları varsa hemen başvurusunu bu uygulama üzerinden yaparak, kredilerini hesaplarına atabilirler. Akbank Direkt gibi, TEB, ING ve Vakıfbank'ta mobil uygulama üzerinden kredi imkanı sağlıyor. Ziraat Bankası, hem banka internet sitesinden hem de bankanın mobil uygulaması üzerinden düşük faiz oranları ile kredi kullandırıyor. Maaş şubeniz Ziraat Bankası olması durumunda daha yüksek limitlerde de kredi alabileceksiniz...