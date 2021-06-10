Caner Çalışır'ın 1. Ölüm Yıldönümünde Dostları Onu Anmadı

Sosyal medya fenomeni Caner Çalışır, genç yaşta geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetmiş ve sevenlerini büyük bir üzüntüye boğmuştu. Ölüm üzerinden bir yıl geçen sosyal medya fenomeninin sevenleri tarafından anılmaması ve yakın dostları tarafından paylaşımlar yapılmaması dikkat çekici bir gelişme olarak yorumlandı. Gündem olan sosyal medya fenomeni Caner Çalışır'ın ünlü arkadaşları ölüm yıldönümünde özel bir paylaşım gerçekleştirmedi ve vefasızlıklarını adeta gözler önüne serdi. İşte 31 yaşında hayatını kaybeden ve ölüm yıldönümünde yakın dostları tarafından unutulan Caner Çalışır hakkında en güncel bilgiler ve konu hakkında merak edilen detaylar…

Ünlü isim Caner Çalışır, 2016 senesinde çoklu organ yetmezliği sebebiyle yoğun bakımda tedavi görmeye başlamış ve 10 Haziran 2020 tarihinde de hayata gözlerini yummuştu. 31 yaşında hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni ve DJ Caner Çalışır, ölümünün 1. yıldönümünde dostları tarafından unutuldu ve özel bir paylaşım dahi yapılmadı.

2016 yılında yoğun bakımda tedavi görmeye başlayan ve 1 sene önce hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni ve DJ Caner Çalışır, ölümünün 1. yıldönümünde yakın dostlarının vefasızlıkları ile hatırlandı ve bu haber ile sevenlerini üzüntüye boğdu. Çalışır’ın yakın dostları Danla Biliç, Selin Ciğerci ve Cemal Can Canseven, fenomen hakkında bir paylaşım gerçekleştirmediği gibi herhangi bir yazı da paylaşmadı. Sosyal medya kullanıcıları ise ünlü isim Caner Çalışır’a yapılan vefasızlık karşısında bazı yorumlarda bulundu ve üzüntülerini dile getirdi. 31 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybeden Caner Çalışır ile ilgili olarak “Caner öldüğüyle kaldı” ve “arkadaşlıkları cenaze törenine kadardı” şeklinde yorumlar yazıldı.

1 sene önce hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Caner Çalışır hakkında bir paylaşım ünlü isim Kerimcan Durmaz tarafından yapıldı. Sosyal medya hesabından yakın arkadaşı Caner Çalışır ile fotoğrafını paylaşan Kerimcan Durmaz, duygusal bir mesaj yazarak arkadaşını çok özlediğini belirtti.