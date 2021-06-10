Şarkıcı Berkay'a 4 Yıl 4 Aya Kadar Hapis İstemi! Neler Olmuştu?

Ünlü şarkıcı Berkay hakkında 4 yıl 4 aya kadar hapis istenmesi magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı ve konu hakkında detaylar merak konusu oldu. Özlem Ada Şahin ile evli olan ve 2 kız babası olan başarılı şarkıcı Berkay Şahin, sosyal medya hesabından paylaşmış olduğu fotoğrafın altına yorum yapan takipçisine ağır ifadeler kullanmış ve bu şekilde dikkatleri üzerine çekmişti. Instagram hesabından paylaşmış olduğu fotoğrafın altına yorum yapan kullanıcıya yanıt yazan Berkay Şahin kendi başına dert açmış oldu. Sevilen isim Berkay Şahin hakkında “tehdit” ve “hakaret” suçundan 4 yıl 4 aya kadar hapis istendiği bilgisine ulaşıldı. İşte ünlü şarkıcı hakkında hapis istemi olayı hakkında merak edilen detaylar ve en güncel gelişmeler…

Ünlü şarkıcı Berkay Şahin sosyal medya hesabından kendi fotoğrafını yayınlamıştı ve ünlü şarkıcının bir takipçisi bu fotoğrafın altına bazı yorumlarda bulunmuştu. Takipçisinin fotoğrafının altına yapmış olduğu yoruma ağır ifadeler kullanarak bir yanıt yazan şarkıcı hakkında hapis istendiği bilgisi öğrenildi. Burak Ş. isimli sosyal medya kullanıcısının yapmış olduğu yoruma yanıt olarak “Klavye başından öyle sallamak kolay. Olur da denk gelirsek ... seni nasıl oturttuğumu görürsün” şeklinde bir karşılıkta bulunan ünlü şarkıcı başına dert açtı, Şahin hakkında “hakaret” ve “tehdit” suçundan 4 yıl 4 aya kadar hapis istenmesi magazin gündeminde dikkat çeken bir konu olarak değerlendirildi.

Burak Ş. isimli sosyal medya kullanıcısı, ünlü şarkıcı Berkay Şahin’i Instagram üzerinden takip ediyordu ve şarkıcının paylaşmış olduğu fotoğrafın altına bir yorum yazmıştı. Şarkıcı ise takipçisinin yazmış olduklarını sinirlendi ve kendisine direkt mesaj atarak tehdit ve hakaretler yağdırdı. Ünlü şarkıcının takipçisi Burak Ş. isimli sosyal medya kullanıcısı ise ünlü isimden gelen yanıt karşısında savcılığa gitti.