Canan Ergüder’e Partnerinden Doğum Günü Kutlaması Geldi

Geçtiğimiz günlerde yeni yaşını kutlayarak adından söz ettiren ve gündemde yer alan başarılı oyuncu Canan Ergüder bu haber ile magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı. 46 yaşına basan güzel oyuncu, 15 Temmuz 1976 tarihinde hayata gözlerini açmıştı. Ünlü isim Menajerimi Ara isimli televizyon dizisi projesinde yer aldığı sırada meme kanserine yakalandığını öğrenmiş ve ardından tedavi sürecine başlamıştı. Meme kanseri tedavisi gören Canan Ergüder, daha sonra sağlığına kavuştu ve ekranlara da geri döndü. Oğlum dizisi ile sevenleri karşısına çıkan başarılı oyuncu Canan Ergüder, yapmış olduğu tercihiyle hayranlarını mutlu etmişti.

Yaşadığı sağlık problemi sebebiyle Menajerimi Ara isimli televizyon dizisi projesinden ayrılma durumunda kalan ünlü isim Ergüder hastalığı atlattı ve sağlığına kavuştu. Ünlü oyuncuya Serhat Teoman dizide eşlik ediyor ve iki ünlü isim birbirlerini seven bir çifte hayat veriyordu. Canan Ergüder ile Serhat Teoman bir süre önce final yaparak yayın hayatını sonlandıran Menajerimi Ara’da performans sergilerken dostluklarını da büyütmüştü.

Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Oğlum dizisiyle ferformans sergilemeye başlanan ünlü oyuncu Canan Ergüder tedavisi sonrasında dizilerden uzakta kalmamıştı. Yeni dizide eski rol arkadaşı Serhat Teoman ile partner olan ünlü oyuncu yapmış olduğu sürpriz ile sevenlerini büyülemişti. Canan Ergüder ile Serhat Teoman art arda iki dizide beraber kamera karşısına geçmiş ve isimlerinden söz ettirmişti. Bu durumda da ikilinin dostluğu büyüdü ve yapılan sosyal medya paylaşımları da dikkat çekti.

Rol arkadaşının doğum gününü unutmayan ve sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çekici bir paylaşım yapan ünlü oyuncu Serhat Teoman paylaşımı ile Canan Ergüder'in sevenlerinden beğeni topladı. Canan Ergüder ise pastası ile çekilmiş fotoğrafını kendi sosyal medya hesabı üzerinden hayranlarının beğenisine sundu.