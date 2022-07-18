Son Dakika: Bankamatik Kartınız Varsa, TC Kimlik Numaranızı Yazarak 15.000 TL Ödeme Alacaksınız, 3 Banka Birleştiler

Son dakika haberine göre, bankamatik kartı olan vatandaşlar TC kimlik numaralarını yazarak, 15 bin TL kadar bankalar üzerinden kredi ödemesi alabilmektedirler. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, sizler için yapılacak olan bu kampanyaya katılacak olan 3 banka, resmi internet sitesi üzerinden kredi duyurusu paylaştı.

Son dakika haberine göre, ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler bu bankalar üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, acil ihtiyaçlar için bankamatik kartı hesabı kullanıyorlarsa bu bankamatik kartı hesabına ödeme alabilecek ve ATM üzerinden 7 gün 24 saat parasını çekebilecek. Başvuru yapacak olan kişilerin banka kredi puanı önemli olmakla birlikte daha önceki banka, çalışmalarından ötürü kredi sicili temiz olması gerekiyor.

YAPI KREDİ BANKASI

Bankamatik kartınız, eğer Yapı Kredi Bankası üzerindeyse hemen ilk bankamatik kartı hesabınız üzerinden internet bankacılığı şifresini müşteri hizmetleri numarası üzerinden alabilir, kredi başvurunuzu bu şekilde yapabilirsiniz. Ayrıca SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunma imkanından sizlere faydalandıran bu banka en düşük faiz oranlarından yararlandırarak kredi imkanından faydalanmanıza olanak sağlamaktadır. 15000 TL kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, 36 ay vadeli olarak kredi başvurusunu bireysel tc kimlik ve aylık gelir yazarak ve aralarda boşluk bırakarak, 44 11 numarasına göndermesi yeterlidir. 44 11 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında banka 5 dakika içerisinde sonuç verir.

QNB FİNANSBANK ve TEB

QNB Finansbank ve TEB üzerinden de ihtiyaç kredisi başvurunuzu cep telefonunuz üzerinden SMS atarak oturduğunuz yerden yapabilir ve bu bankalarda hesabınızın olması durumunda, hesabınıza hemen ödeme alabilirsiniz.

QNB Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar TC kimlik numarasına 50 30 numarasına mesaj gönderebilir. TEB bankası üzerinden kredi başvurusu yapmak için ise yine TC kimlik numaranızı 44 66 numarasına mesaj olarak göndermeniz yeterlidir.