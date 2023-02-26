Canan Ergüder Aile Dizisi ile Geri Dönüyor

Aile dizisi uzun zamandır bekleniyor ve yayın hayatına başlayacağı gün merak konusu oluyordu. Kısa süre önce yayın tarihi belli olan dizi Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. 1. bölümünü 7 Mart Salı akşamında yayınlayacak olan Aile dizisinde pek çok başarılı isim performans sergileyecek. Güçlü rakiplerle karşılaşacak olan Aile dizisi Yürek Çıkmazı, Ben Bu Cihana Sığmazam ve Üç Kız Kardeş ile rekabet edecek. 7 Mart tarihinde yayın hayatına başlaması ile dengeleri sarsacağı tahmin edilen Aile dizisi sıklıkla sosyal medyanın gündeminde yer alıyor.

Kadrosu ile olduğu kadar senaryosu ile de konuşulmakta olan Aile dizisi, Ay Yapım imzalı olarak televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ gibi çok başarılı iki ismin başrolde yer aldığı Aile dizisinin oyuncu kadrosu çok konuşulmuştu. Bir süre önce Oğlum dizisinde rol alan Canan Ergüder'in de Aile dizisinde performans sergileyecek olması diziye duyulan merakı arttırmıştı.

Bilindiği gibi güzel oyuncu Canan Ergüder, Menajerimi Ara dizisi devam ettiği sırada kanser hastalığına yakalanmış ve bu sebeple setlere bir süreliğine ara vermişti. Tedavi sonrasında sağlığına kavuşan başarılı oyuncu Oğlum dizisinde rol almış ve seyirci karşısına çıkmıştı. Bu defa uzun bir ara sonrasında Aile dizisi ile ekranlara dönecek olan Canan Ergüder merak ve heyecan içerisinde bekleniyor.

Bu kez daha önce canlandırdığı karakterlerden çok farklı bir karaktere hayat verecek olan ünlü oyuncu Canan Ergüder dizi ile ilgili duyduğu heyecanı sosyal medya paylaşımlarına da yansıtıyor.

Ahmet Katıksız tarafından yönetmenliği yapılacak olan dizinin senaryosu Hakan Bonomo tarafından yazılacak. Usta oyuncu Nur Sürer de Hülya Soykan karakterine hayat vererek Aile dizisinde rol alacak. Canan Ergüder, Aile dizisinde Leyla olarak sevenleri karşısına çıkacak ve uzun bir ara sonrasında yeniden ekranlarda yer alacak.