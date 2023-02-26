Meclis onayından bugün geçti: Emekliye 5000 TL ve 8500 TL ödeme

SON DAKİKA: Emekli maaşı alan vatandaşlara 5000 ve 8500 TL arasında nakit ödemeleri yapılacağı açıklandı. Emekli maaş almış olduğunuz, bankalar üzerinden başvurularınızı gerçekleştirmeniz halinde kullanabileceğiniz yeni kredi ödemesinde düşük limitlerde kredi alacak olan kişilere zorluk çıkarılmadan ödemeleri emekli maaş hesaplarına yatırılmaktadır.

Emekli maaş hesabı üzerinden başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen tüm vatandaşlar için yapılan bu yeni kredi ödemesinde uygun faiz oranları ile birlikte, işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz bir kredi paketi hazırlandı.

Emekli maaş hesabınız üzerinden başvuru yapabilir ve dilediğiniz zaman bu bankanın ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak uygun faizlerle kredi ödemelerini gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalar, kamu bankaları üzerinden sizlere veriliyor.

Emekli maaşınızı Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden almanız durumunda başvurunuzu gerçekleştirerek, dilediğiniz zaman ödemenizi alabileceğiniz bu, Nakit kampanyasında 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturabileceğiniz 5000 TL ve 8500 TL arasında nakit kredi ödemesin sizlere verilmektedir. Emekli maaş hesabınız üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan tüm vatandaşlara nakit kredi ödemeleri gerçekleştirileceği için maaş müşterileri olmaları istenmektedir.

Emekli maaş müşterisi olan tüm vatandaşlara uygun faiz oranları ile birlikte kredi ödemeleri gerçekleştirilecek ve uygun faiz oranları ile birlikte kullandırılacak olan bu kredilerde 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturularak işlem yapılacaktır. Acil ihtiyaç kredisi kampanyası dahilinde işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz ve kredi kullanabileceğiniz ihtiyaç kredisi sizlere 36 ay vadeli ödeme haricinde 24 ay vade ve 12 ay vadeli ödeme tablosu oluşturabileceğiniz bir kampanya olarak da sunulmaktadır.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank şubelerine giderek başvurularınızı gerçekleştirebileceğiniz veya banka hesaplarınız üzerinden alacağınız internet şifresi ile birlikte mobil uygulamalar üzerinden internet bankacılığı kredisi başvurusunda bulunabileceğiniz düşük limitte krediler haricinde maaş müşterilerine yüksek limitli ihtiyaç Kredileri ve borç kapatma kredileri de ödenmektedir.