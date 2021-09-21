Canan Ergüder Açıkladı! Son Durumu Nasıl?

Ünlü oyuncu Canan Ergüder, bir süre önce meme kanserine yakalandığını açıklanmış ve tedavi sürecine başlamıştı. Geçirdiği hastalık sebebi ile rol aldığı Menajerimi Ara isimli televizyon dizisi projesinden ayrılan yetenekli isim, uzun süredir ortalarda görünmüyor ve merak ediliyordu.

Sizler için yetenekli ve sevilen oyuncu Canan Ergüder’in sağlık durumu hakkında detaylı bilgileri ve merak edilenleri haberimizin devamında yazdık. Ünlü oyuncu Canan Ergüder, başrol oynadığı Sadan Hanım: Bir İstanbul Hanımefendisi isimli belgesel filminin galasında görüntülendi. İşte film galasında görüntülenen başarılı isim Canan Ergüder hakkında detaylı bilgiler...

Alzheimer haftasında vizyona giren ve bu hastalığa dikkat çekmek amacıyla çekilen Sadan Hanım: Bir İstanbul Hanımefendisi isimli sinema filmi, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü’nde izleyici kitlesi ile buluştu.

Başarılı oyuncu Canan Ergüder, yeni imajını sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü isim Canan Ergüder Instagram hesabından yapmış olduğu paylaşım sebebi ile çok sayıda beğeni ve yorum da aldı.

Basının karşısına yeni imajı ile çıkan ünlü oyuncu, sağlık durumu ile ilgili sorulan sorulara da yanıt verdi ve merakları giderdi. Gayet iyi olduğunu ve toparladığını açıklayan ünlü oyuncu zor bir süreç geçirdiğini ve tedavisinin bitmek üzere olduğunu söyledi. Bunun yanı sıra kemoterapinin bittiğini ve radyoterapinin de bitmek üzere olduğunu açıklayan Canan Ergüder, dikkatleri üzerinde topladı.

Başka Sinema platformunun salonlarında gösterime giren filmin yönetmenliği Göksel Gülensoy tarafından gerçekleşti. Bunun yanı sıra filmde Sadan Ünüvar’ın çocukluğundan ölümüne kadar yurtdışında ve Türkiye'de geçen hayatının anlatıldığı bilgisine ulaşıldı.

Filmde başrolü canlandıran Canan Ergüder, Sadan Ünüvar ölmeden 4 sene önce kendisi ile tanışmıştı. Diğer taraftan Ünüvar’ın askeri ataşe olan eşi Ziyaettin Ünüvar da Canan Ergüder’in eşi Kenan Ece tarafından canlandırıldı.