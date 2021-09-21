Hazal Kaya'nın Yeni Dizisinden Talihsiz Gelişme!

Yetenekli oyuncu Hazal Kaya, yeni sezonda İmkansız isimli dizide rol alarak seyirci kitlesi ile buluşacak. FOX TV'de yayınlanacak olan proje birbirinden başarılı oyuncuları kadrosunda bulunduruyor. Buğra Gülsoy ve Ozan Dolunay ile beraber rol alacak olan Hazal Kaya, bu kez çok farklı bir rol ile ekranlarda yer alacak. FOX TV'nin yeni yayın dönemi çekimlerine katılan ünlü oyuncu, imza attığı işler ile adından söz ettirmeye devam ediyor.

Sergilediği oyunculuk performansı, sosyal medya paylaşımları ve güzelliği ile her zaman gözde olan Hazal Kaya, İmkansız isimli dizi ile geri dönüyor. Son olarak Bizim Hikaye dizisinde fedakâr bir abla olarak Filiz karakterine hayat veren ünlü isim, bu kez ise gizemli bir kadını canlandıracak. Hazal Kaya'nın hayat vereceği karakterin ismi “Gece” olarak açıklandı ve oyuncunun ekranlara dönüşünün çok farklı olacağı söylenildi.

İmkansız isimli yeni dizi projesinin hazırlıklarına devam ettiği öğrenildi ve detaylar da merak konusu oldu. Fakat yeni dizi hakkında dikkat çekici gelişmeler de yaşandı ve Fox TV ekranlarında fazla sayıda dizi olması problem yarattı. Fox TV şu anda haftanın 7 gününü dolduran izleri ile seyirci karşısına çıkıyor. Elinde kalan diğer 4 dizi için de yayında bulunan yapımların performansına bakılarak ilerleme gösterilecek.

Dizinin Med Yapım imzalı olduğu bilgisine ulaşıldı ve yönetmenin Arda Sarıgün olduğu öğrenildi. Arda Sarıgün, Maraşlı dizisinde Burak Deniz ve Alina Boz ile çalışmış ve adından söz ettirmişti. Yeni dizide yeteneklerini sergileyecek olan Arda Sarıgün, imkansız isimli dizinin yönetmenliğini yapacak.

Diziyi Kanal D'nin çok istediği fakat projenin daha sonra Fox TV ile anlaşma yaptığı bilgisine ulaşıldı. FOX TV'de ise güncel olarak yeni dizi için yer olmaması bazı dizilerin final yapma ihtimalini göz önünde bulunduruyor.