Camdaki Kız’ın Sevenlerine Müjdeli Haber! Camdaki Kız Ne Zaman Yayınlanacak Belli Oldu

10 ilimiz başta olmak üzere tüm Türkiye’yi derinden etkileyen deprem felaketinin ardından tüm televizyon kanalları yayın akışına ara vermiş ve bölgeden yayınlar yapmaya başlamıştı. Ulusal yas sürecinde diziler ve eğlence programları yayınlanmamıştı. Dizi setlerine ara verildiği için de oyuncular ve set çalışanları deprem bölgelerinde gönüllü olarak yardımcı olmuşlardı.

Depremin psikolojik olarak hepimizi kötü etkilememesi için psikologlar rutinlere geri dönmenin ve deprem videolarından uzak durmanın iyi geleceğini söylemişti. Yas sürecinin bitmesi ile birlikte televizyonlar da normal yayın akışına geri döndü.

Bu hafta itibari ile çok sayıda dizinin çekimleri yeniden başladı ve önümüzdeki haftadan itibaren seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Deprem bölgesi için yardımlarda aktif rol alarak gönülleri bir kez daha fetheden Burcu Biricik’in rol aldığı Camdaki Kız dizisinin seyircileri de dizinin bir an önce yeniden başlamasını bekliyordu.

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve sezonun en popüler dizilerinden biri olan Camdaki Kız dizisinin yayınlanacağı tarih merak ediliyordu. Nihayet Kanal D’den konuyla ilgili açıklama geldi ve seyircilere müjdeli haber verildi.

CAMDAKİ KIZ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kanal D’nin yaptığı açıklamada, Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun başrollerinde yer aldığı Camdaki Kız dizisinin yeni bölümü yakında ekrana gelerek seyircilerle buluşacağı bilgisi yer aldı. Yeni bölümün 23 Şubat 2023 Perşembe akşamı yayınlanacağı söylendi.

CAMDAKİ KIZ DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLMUŞTU?

Camdaki Kız dizisinin uzun bir süre sonra seyircilerle buluşacağı yeni bölümünde işler karışacak. Depremden önce yayınlanan son bölümde Nalan ve Sedat boşanma kararı almıştı ve Nalan konağa veda etmişti. Ancak, Hayri Nalan'ın aklını çelmek için aylar boyunca uğraşmıştı ve Nalan'ı kendine aşık etmişti. Nalan ve Hayri yeni bir yola başlayacak ve Nalan’ın başına yine çok kötü şeyler gelecek. Hayri takıntılı bir karakter olduğu için diziyi takip edenler tarafından hiç beğenilmiyordu. Üstelik Hayri evli ve çocuklu olduğu halde Nalan'a yalanlar söylemişti.

Yeni bölümde, Hayri'nin yalanı ortaya çıkıp çıkmayacağı seyirciler tarafından en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Son bölümde Hayri'nin eşi ve çocuklarının İstanbul'a geldiği görülmüştü. Nalan'ın Sedat'tan ayrılmasının asıl nedeni ihanetken, Hayri’nin ihanetine nasıl tepki göstereceği yeni bölümlerde belli olacak.

CAMDAKİ KIZ

Camdaki Kız, OGM Pictures tarafından yapılan ve Nadim Güç tarafından yönetilen bir Türk televizyon dizisidir. Dizinin senaryosu Seda Altaylı Turgutlu ve Yeşim Aslan tarafından yazılmıştır. Dizi, Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanmıştır ve dram türündedir. Başrolde Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu bulunmaktadır. Dizinin ilk bölümü 8 Nisan 2021 tarihinde yayınlanmıştır.

Camdaki Kız dizisinin çekimleri İstanbul'da yapılmaktadır. Nalan ve ailesinin yaşadığı Esra Umur yalısı, Beykoz'un Kanlıca semtinde yer alıyor. Koroğlu ailesinin yaşadığı konak çekimleri ise Beyoğlu'nun Cihangir mahallesinde yer alan 1850 yılında yapılmış 24 odalı Sadık Paşa Konağı'nda gerçekleşiyor.