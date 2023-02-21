O Bankadan Açıklama Yapıldı! Başvuru Yapanlara 100 TL Ödeme Yapılacak!

SON DAKİKA HABER: Günümüzde, kamu bankaları vatandaşların nakit sorunlarını çözmeye yönelik çeşitli kampanyalar da bulunsa da aslında vatandaşların en çok ihtiyaçlarını karşılayan önemli kampanyalar, özel bankalardan sunulmaktadır. Buna göre çeşitli ürün ve kampanyaları katılım gösteren vatandaşlar bazı promosyon ödemelerini ve hediye çeklerini kendi hesapları üzerine alabilerek bu ödemeler için herhangi bir koşul yerine getirme gibi bir zorunluluklarda bulunmayabilir.

Bu kampanyalardan birisi ise son günlerde gündemde şok etkisi yarattı! Kuveyt Türk vatandaşların kampanyalar kapsamında ceplerini biraz olsun rahat edebilmesi için önemli bir duyuru da bulundu. Özellikle açıklanan son duyuru kapsamında bu banka üzerinde yeni bir hesap açan müşteriler için 100 TL tutarında bir hediye çeki verileceğini gece saatleri itibari ile duyurmuş oldu.

Banka tarafından getirilmiş olan bu kampanya kapsamında, vatandaşların öncelikli olarak bu bankanın mobil uygulaması üzerinden bir banka hesabı oluşturması gerekir. Yalnızca bireysel müşteriler değil aynı zamanda şahıs firmaları ve Çiftçiler için de bu kampanya genişletilmiş durumdadır. Hesabınızı açtıktan sonra bu hesap üzerinden 100 TL tutarında ödeme yapmanız ya da bir harcama yapmanız gereklidir.

Bu harcamanın üzerinden bir gün geçtikten sonra tekrardan tutar hesabınıza yatırılır ve siz de 100 TL tutarındaki bu hediye çekine hemen kullanmış ve cebinizden d para harcamamış olursunuz. Ay sonuna kadar devam edecek olan bu kampanya için hemen mobil uygulama üzerinden detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.