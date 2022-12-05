Camdaki Kız'dan baltayı taşa vurduracak karar! Fişini çekip tüm ekibi dağıtacaklar!

Fişini çekip tüm ekibi dağıtacaklar! Camdaki Kız'dan baltayı taşa vurduracak karar! İddialara göre 3 sezondur ekranlarda yer alan dizi final yapacak. Hande Ataizi'nin canlandırdığı Cana karakterinin diziden ayrılacağının ortaya çıkmasıyla büyük bir kaos başlamıştı. Söylentiler ışığında dizinin final yapacağı kulislerde kulaktan kulağa geziyor ve iddialar her geçen gün artıyor.

Perşembe günleri amansız mücadelesini sürdüren Camdaki Kız için sona gelindi. Kulislerde ortaya öyle bir iddia ortaya atıldı ki gören duyan herkes şaşıp kalacak. İddiaları ortaya atan kişi dizinin kısa bir süre sonra final yapacağını söyledi. Ama şunu da bilmek gerekiyor ki dizinin final yapacağı iddiası kanal ve yapım şirketinin doğruladığı bir bilgi olmadı.

FİNAL YAPIYOR

Camdaki Kız hakkında herkesi şaşırtacak bir karara imza atıldı. Söylentilere göre 3 sezondur ekranlarda yer alan dizi final yapıyor.

CANA'NIN AKIBETİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Hande Ataizi'nin canlandırdığı Cana karakterinin diziden ayrılacağının ortaya çıkması izleyiciyi derinden sarsmıştı. Son iddialar daha çok kafa karıştırdı.

AÇIKLAMA GELMEDİ

Dizinin final yapacağı kulislerde dilden dile geziyor. İddialar her geçen gün artsa da henüz bir açıklama da yok.

DOĞRULANMADI....

Dizinin final yapacağı hakkındaki iddialar kanal ve yapım şirketi tarafından henüz doğrulmadı.

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