SGK'lı olmayan sigortası olmayan ev hanımlarına PTT ve E-devlet üzerinden maaş gibi yardım müjdesi

PTT ve E-devlet üzerinden maaş gibi yardım müjdesi! SGK'lı olmayan sigortası olmayan ev hanımlarına... Günümüzde zor zamanlardan geçen ülkemiz Dünya genelinde yaşanan ekonomik kriz nedeniyle yüksek enflasyonlara neden oluyor ve böylelikle Türk kadınları PTT ve E-devlet üzerinden maaş bağlanabiliyor. Bu yardım kampanyasının maaşı 1400 TL olarak belirlendi ve bu maaşı PTT’ ye gidip TC kimlik numaranız üzerinden direkt olarak alabilirsiniz.

Başvuru şartları nelerdir?

Bu destek maaşına başvuru yapabilmeniz için eş ölümü dul kalmak gibi benzeri şartları bulunmaktadır. Bu maaşın en başında çiftlerden ölen şahısın emekli maaşı dul kalan kişiye aktarılıyor.

Bu şartların dışında hiçbir kazancı olmayan geliri sıfır olan kadınlar da maaş alabiliyor. Ev hanımları yatan yardım maaşlarını PTT’ ye gidip TC kimlik numaraları üzerinden alabilirler.

Başvuru yapabilmeleri için ev hanımlarının sadece yapması gereken şey size en yakın Sosyal Yardım Vakfına başvurması gerekmektedir.

Ne tür yardımlar var?

Bu yardımların içerisinde birçoğu seçenek bulunuyor bu yardımlar şöyledir doğalgaz yardımı, elektrik faturası yardımı, ısınmak için kömür yardımı, engelli olma durumu ve ev hanımlarının doğum yapmasında yardımcı oluyor.

Bu yardımın dışında ise kadınlar için bir adet daha yardım bulunmakta ve o yardım içinde 170 binden fazla kadına yardım ediliyor

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