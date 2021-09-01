Avustralya Virüsü Ortadan Kaldırmak Yerine 'Virüsle Yaşamayı' Hedefliyor

Avustralyalı yetkililer Çarşamba günü, odaklarını hızlı aşılama girişimlerine kaydırdıkları ve vakaları sıfıra indirmek için bir baskılama stratejisinden uzaklaştıkları için Melbourne'deki COVID-19 karantinasını üç hafta daha uzattı.

Victoria Başbakanı Daniel Andrews, eyaletin yetişkin sakinlerinin %70'i en az bir doz aldığında, mevcut aşı oranlarına göre en az 23 Eylül'e kadar ulaşmayı umduğu bir dönüm noktası olan zorlu kısıtlamaların kademeli olarak gevşetildiğini belirtti.

Andrews, eyalet başkenti Melbourne'de gazetecilere verdiği demeçte, "Bunun üzerine her şeyi attık, ancak şimdi bu rakamları aşağı çekmeyeceğimiz, bunun yerine artacağı bizim için açık" dedi. Sokağa çıkma yasağı Perşembe günü sona erecekti. "Bu çok zor işi, bu çok acılı ve zor işi yaparken, aşıların yapılmasına izin vermek için zaman kazanmalıyız, vakalara elimizden geldiğince göz yummak için."

Victoria'da yeni yerel vakalar bir gün önce 76'dan 120'ye yükseldi. Yeni vakalardan 100'ü bulaşıcı iken toplum içinde vakit geçirdi. Sidney'e ev sahipliği yapan komşu Yeni Güney Galler eyaleti, salgınların aşılamada bir artışa neden olması nedeniyle Çarşamba günü, 16 yaşın üzerindeki kişilerin %70'ini tamamen aşılamak için hedef tarihini Ekim ayı sonundaki ilk hedeften gelecek ayın ortasına getirdi.

Berejiklian gazetecilere verdiği demeçte, "Nerede yaşarsanız yaşayın hayat çok, çok daha iyi, çok daha özgür olacak, yüzde 70 aşı olduğunuz sürece" dedi. Şimdiye kadar %37'si eyalette tam olarak aşılanmış durumdayken, %67'si en az bir doz aşı olmuş, ulusal rakamlardan biraz daha yüksek, ancak çoğu karşılaştırılabilir ülkenin çok altında.

Yeni Güney Galler'de bir gün önceki 1.164'ten toplam 1.116 yeni vaka tespit edildi. NSW, son salgındaki toplam ölüm sayısını 100'e çıkaran dört yeni ölüm bildirdi. Başbakan Scott Morrison Çarşamba günü parlamentoya Avustralyalıların nihayetinde kilitlenmelerden serbest bırakılması gerektiğini söyledi. Canberra'da "Avustralya bu virüsle yaşayabilir" dedi.

Avustralya, 25 milyonluk nüfusunun yarısından fazlasını kilitleyen üçüncü enfeksiyon dalgasıyla başa çıkmaya çalışıyor. Sidney ve Melbourne, en büyük şehirleri ve başkent Canberra, haftalarca katı evde kalma emirlerinde.

Son zamanlardaki alevlenmelere rağmen, 55.000'den fazla vaka ve 1.012 ölümle koronavirüs sayılarını nispeten düşük tutmayı başardı. 20 büyük ekonomiden oluşan Grup arasında, Avustralya, bu hafta ulaşılan küresel standartlara göre acımasız ancak mütevazı bir işaret olan 1.000 COVID-19 ölümü kaydeden son ülke oldu.

Birkaç büyük Asya-Pasifik ekonomisinde daha az COVID-19 ölümü yaşanırken, Yeni Zelanda sadece 26 ölüm kaydetti. Avustralya makamları geçmişteki salgınları sokağa çıkma kısıtlamaları yoluyla söndürebilmiş olsa da, son derece bulaşıcı Delta varyantı, ülkenin en büyük iki eyaletini enfeksiyonlar arttıkça bile yeniden açılmayı planlamaya zorladı.

Avustralya Tabipler Birliği başkan yardımcısı Chris Moy Reuters'e verdiği demeçte, Delta'nın yüksek bulaşıcılığı, kısa kuluçka süresi ve asemptomatik yayılımının "eski oyun kitabının işe yaramadığı" anlamına geldiğini söyledi.