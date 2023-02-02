Çağlar Ertuğrul, Adana'da Çekilen Yeni Dizisini Anlattı

Yakışıklı oyuncu Çağlar Ertuğrul geçtiğimiz sezonda Teşkilat isimli televizyon dizisi projesinden ayrılmış ve almış olduğu bu karar ile seyirci kitlesini üzüntüye boğmuştu. Uzun bir süre boyunca Teşkilat dizisinde güçlü bir oyunculuk performansı sergileyen ünlü oyuncu Çağlar Ertuğrul senaryoya veda etmesiyle hayranlarını hayal kırıklığına uğratmıştı. Dizide Serdar isimli karaktere hayat veren başarılı oyuncu projenin kilit rollerinden birisi olarak dizide rol alıyordu. Geçtiğimiz sezonda söz konusu dizi projesine veda etmesi sonrasında Blu TV'de izleyici ile buluşacak olan Magarsus isimli dijital dizide rol alan ünlü oyuncu merak konusu olmuştu. Dizi projesinin Adana'da çekimlerinin gerçekleştiği biliniyordu ve Çağlar Ertuğrul bu dizi hakkında konuşarak merak edilenleri yanıtladı. Oyuncu dizide hayat verdiği karakter için yapımcıya kilo alması teklifini yaptığını ifade etti ve kilo almayı kendisinin istediğini söyledi.

Dizi için yeni bir imaj oluşturan ve bıyık bırakan başarılı oyuncu Çağlar Ertuğrul, yeni dizisinin yayın tarihini de açıkladı. Dijital projede rol alan yakışıklı oyuncu nisan ayında dizisinin izleyici grubu ile buluşabileceğini belirtti. Ünlü isim Afili Aşk isimli dizi projesinde beraber başrolde rol aldığı Burcu Özberk'in filminin galasında görüntülendi. Eski partneri Burcu Özberk'in Rüyanda Görürsün isimli filminin galasında yeni dizisi hakkında da konuşan ünlü oyuncu Çağlar Ertuğrul dikkatleri üzerine çekti ve dijital dizisi ile magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı.

Projenin nisanın sonu gibi vizyona gireceğini tahmin ettiğini açıklayan ünlü oyuncu çok heyecanlı olduklarını da söyledi. Projenin çekimlerinin Adana'da tamamlandığını belirten ünlü isim dikkatleri üzerinde topladı. Magarsus dizisinin çekimlerinin bittiği öğrenildi ve projenin montaj aşamasına geçtiği belirtildi. Söz konusu projede Berkay Ateş, Ercan Kesal, Sümeyye Aydoğan, Merve Dizdar, Uğur Uzunel, Menderes Samancılar ve Altan Gördüm gibi önemli isimler oyuncu kadrosunda yer alıyor. Aksiyon türünde izleyici karşısına çıkacak olan Magarsus oldukça dikkat çeken bir proje olarak değerlendirildi.

Oyuncu çekimler öncesinde rolü için kilo almak istediğini anlatırken yapımcının böyle bir talebinin olmadığını ve bunu kendisinin istediğini de söyledi. Daha sonra yapımcının kilo alma teklifini kabul ettiğini açıklayan ünlü oyuncu Çağlar Ertuğrul 2 ayda 15 kilo aldığını belirtti. Bir ayda 8 kilo verdiğini de ifade eden Çağlar Ertuğrul biraz daha kilo kaldığını söyledi.

Çağlar Ertuğrul işi olduğu zaman İstanbul'a geldiğini açıklarken hayatına İzmir'in Urla ilçesinde devam ettiğini de söyledi. 2023 senesinde ise yeni projelerinin olabileceğinden bahseden ünlü oyuncu Murat Cemcir ile birlikte yeni bir proje için görüşeceğini anlattı. Senaryo bir arkadaşı ile hazırladıklarını belirten Çağlar Ertuğrul hikayeyi ise kendisini yazdığını söyledi. Arkadaşı Murat Cemcir'in projeyi çok sevdiğini anlatan Çağlar Ertuğrul kendisinin de yazdığı hikayenin bir parçası olacağını açıkladı. Deli dolu bir hikaye ve rol yazmak istediğini belirten ünlü oyuncu bir dünya kurmak istediğini söyledi. Projenin polisiye, aksiyon ve komedi türünde olduğunu açıklayan Çağlar Ertuğrul bu türün Türkiye'de daha önce yapılmadığını da aktardı.