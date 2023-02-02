Son dakika: Şartlar sonunda netleşti! Sözleşmeli personele kadro geldi! İşte kadronun kapsadığı kişiler

Son dakika: Sözleşmeli personele kadro geldi! İşte kadronun kapsadığı kişiler... Şartlar sonunda netleşti! İş arayanlar için beklenen haber geldi. İşsizlik sorunu yaşayanlar kamuda iş bulma fırsatı yakalayabilirler. Ayrıca kamuda çalışan binlerce sözleşmeliye kadro verilmesi için TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na sunulan yasa kabul edildi.

Kadronun Kapsadığı Kişiler

Teklife göre Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatında yer alan açıktan imam hatip ve vekil müezzin olarak görev yapanlar Başkanlıkça ilan edilecek yerlerde görevlendirilmek üzere memur kadrosuna yerleşebilecekler.

Aranılan şartlar ise; imam hatip ve vekil müezzin olarak görev yapan kişiler memur kadrosuna alınmak için kanunun yürürlüğe girmesinden sonraki 30 gün içinde başvuru yapabilecekler. Kamu Personeli Seçme Sınavında yeterli puanı almaları gerekecektir. Ayrıca sözlü veya uygulamalı sınavlarda başarılı göstermeleri de önemli olacaktır.

Memur kadrosuna alınanların 4 yıl süre ile başka kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılmayacak olup teklifi de reddedilecektir. Teklif kapsamında 28 Kasım 2022 tarihinde askerlik, doğum, evlat edinme, görevlendirme ücretsiz izin gibi nedenlerle görevini tamamlayamamış olanlarda bu yasadan yararlanabilecekler.

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