Çağatay Ulusoy'un Dizisi Süslü Korkuluk Konusu Belli Oldu

Alina Boz ile Çağatay Ulusoy’u başrollerde bir araya getiren yeni dizi Süslü Korkuluk, hazırlıklarına titiz bir şekilde devam ediyor ve çeşitli tanıtımlar yayınlanıyor. Projenin hikayesinin belli olduğu öğrenilirken dizinin oyuncu kadrosu için de çeşitli çalışmaların devam ettiği açıklandı. Ekranlarda yer almak için hazırlıklarını sürdüren yeni dizi Süslü Korkuluk, iki başarılı oyuncu Çağatay Ulusoy ile Alina Boz'un hayranları tarafından merak ve heyecan içerisinde bekleniyor.

Süslü Korkuluk dizisinin başrol oyuncusu olan Çağatay Ulusoy’un hikayeye tamam demesi ile proje ortaya çıkmış ve seyirci kitlesinde büyük bir merak uyanmıştı. Projenin ilk tanıtımı ise 2022 senesinin ilk gününde izleyici kitlesi ile buluşmuş ve oyuncu kadrosunun oluşturulması için de çalışmaların devam ettiği açıklanmıştı. Bunun yanı sıra dizinin hikayesi de büyük bir merak konusu olurken Süslü Korkuluk dizisinin konusu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmaması dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendirilmişti. Fakat yeni yapımın hikayesi hakkında ilk bilgilere ulaşıldı ve detaylar da Çağatay Ulusoy'un hayranları tarafından merak edildi.

Birbirinden başarılı oyuncuların kadroda yer alacağı Süslü Korkuluk dizisinde gelinlik diktiği kadına aşık olduğu öğrenilen bir modacının hikayesi izleyici karşısına çıkacak. Söz konusu modacıyı ise Çağatay Ulusoy canlandıracak ve izleyici karşısına farklı bir rol ile çıkacak. OGM Pictures imzalı olarak TV8 ekranlarında yayınlanacak olan yeni dizi son hızla çalışmalarına devam ediyor. Bunun yanı sıra projelerin oyuncu kadrosuna katılan son ismin ise Olgun Şimşek olduğu öğrenildi ve oyuncu hakkında detaylı bilgiler de araştırıldı.

Yetenekli oyuncu Olgun Şimşek, son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz isimli dizide Yaşar isimli karaktere hayat vermiş ve Ramo dizisinde de Cihangir rolü ile sevenleri ile buluşmuştu. Bunun yanı sıra kadroda yer alması için Fatih Artman’a da teklif götürüldüğü konuşuluyor ancak oyuncunun kendisine yapılan bu teklifi kabul edip etmeyeceği ise henüz belli değil.